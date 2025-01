Perdeu os mutirões que renegociam dívidas? Saiba como encontrar boas oportunidades em Caxias do Sul 

Inadimplência preocupa entidades. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O período entre outubro e janeiro costuma ser importante para aqueles que têm pendências financeiras. Isso porque os tradicionais feirões oferecem boas oportunidades. Inclusive, um deles se encerra nesta sexta-feira (17). É o Renegocia!, ação da Secretaria Nacional do Consumidor em parceria com o Procon e que pode auxiliar a renegociar dívidas com empresas de segmentos específicos (confira abaixo).

Com o maior índice já recuperado na história, o 7º Feirão Quita Dívida, promovido anualmente pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Caxias, se encerrou no dia 1º de janeiro, reavendo R$ 4 milhões para a economia local, um aumento de 34% em comparação com a edição anterior. Iniciada em outubro do ano passado, a campanha teve a adesão de 21.687 consumidores e 1,1 mil estabelecimentos de comércio e serviços associados à entidade.

De acordo com a entidade, os descontos chegaram a até 80%, além de parcelamentos estendidos nos valores das pendências. Segundo a CDL, outros R$ 3 milhões devem ser recebidos ao longo de 2025. O setor de serviços foi o que mais registrou pedidos de regularização, e consumidores com idades entre 30 e 39 anos foram os que mais quitaram débitos durante os três meses da campanha.

Mas aqueles que perderam a oportunidade de participar do Quita Dívida podem ficar tranquilos. Isso porque a CDL continua com ações o ano inteiro e que podem ajudar os inadimplentes. São três as formas de buscar as renegociações. Confira:

Pelo site: as pessoas podem acessar o site da CDL (clique aqui), onde é possível verificar as dívidas que têm com as empresas associadas da entidade e fazer a negociação para quitação. Se fizer a negociação pelo site, o nome "ficará limpo" após a quitação total da dívida. O serviço é gratuito. No balcão do SPC: indo até a sede do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em Caxias, na Rua Sinimbu, 1.415, esquina com Alfredo Chaves, no Palácio do Comércio, o usuário consegue verificar as dívidas que têm com as empresas associadas à entidade. A CDL intermedeia a negociação da dívida entre o consumidor ou empresa com o estabelecimento. Indo pessoalmente no Balcão do SPC, o nome "ficará limpo" a partir da negociação. O serviço é gratuito e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (sem fechar ao meio-dia). Mais informações: telefone (54) 3209-9977 ou WhatsApp (54) 99620-2871. Pelo aplicativo: é possível, também, consultar pelo app “SPC Consumidor”, inserindo o CPF. O usuário tem acesso ao score, ao Cadastro Positivo, ao Certificado Digital e ao monitoramento do CPF. Pelo app, o serviço é cobrado de acordo com o plano, variando de R$ 13,90 a R$ 27,90.

O presidente da Federação Varejista do RS em Caxias do Sul, Ivonei Pioner, destaca que o endividamento das pessoas é uma preocupação rotineira no comércio. Até por isso, segundo ele, existe a orientação para que os lojistas deixem propostas de acertos das dívidas junto a entidades, como as próprias CDLs e o SPC.

Pioner destaca, também, que há possibilidades de se conseguir boas negociações fora dos tradicionais feirões:

— Quando nós estamos em outros momentos que não temos os feirões, as negociações acontecem de forma individual, mas com grandes vantagens principalmente (com) aquelas empresas que colocaram seus débitos a receber dentro das entidades que representamos. Ali você realmente vai encontrar grandes ofertas para fazer o acerto daquela dívida — diz Pioner.

Oportunidades ao longo do ano

Na última edição do Feirão Serasa Limpa Nome, ocorrido entre outubro e dezembro, foram fechados 22.892 acordos e atendidos 11.021 consumidores em Caxias do Sul. Aqueles que não conseguiram participar da ação podem buscar oportunidades ao longo do ano.

De acordo com a entidade, consumidores podem consultar a situação do CPF e negociar com a Serasa pelos canais digitais oficiais. A partir do site ou aplicativo, é possível fechar o acordo e quitar as dívidas em poucos minutos. O Serasa divulgou um passo a passo de como realizar a ação. Confira:

Acesse o Serasa Limpa Nome: acesse o site do Serasa Limpa Nome ou o aplicativo da Serasa (disponível para iOS e Android). Caso já tenha cadastro, basta entrar com o CPF e a senha. Caso contrário, será direcionado para uma página de cadastro e o processo é totalmente gratuito. Basta preencher seus dados e prosseguir. Consulte suas ofertas de negociação: se houver ofertas de negociação disponíveis, clique em "ver detalhes" para conferir as informações sobre elas, tais como: razão social da empresa, número do contrato, produto/serviço e valor atual da dívida. Escolha uma opção de negociação: clique em “negociar”, para conhecer as opções de negociação disponíveis. Verifique as condições oferecidas e escolha a melhor. Caso escolha parcelar o pagamento, informe também a quantidade de prestações desejada e a data de vencimento dos boletos. No Serasa Limpa Nome, também é possível quitar o acordo via Pix. Gere o boleto e faça o pagamento: por fim, caso tenha escolhido pagar por boleto bancário, basta gerar o boleto e fazer o pagamento no banco, lotérica ou Carteira Digital da Serasa. Após a confirmação de pagamento do primeiro boleto do acordo, a empresa credora tem até cinco dias úteis para solicitar a retirada da dívida do seu CPF (no caso de dívida negativada). Em caso de parcelamento da dívida, é necessário manter o pagamento pontual de todas as parcelas do acordo dentro do prazo, ou a empresa poderá negativar a dívida novamente.

Além disso, o consumidor pode consultar o CPF e fazer a negociação nas agências dos Correios, mediante a uma taxa de R$ 4,20 por dívida negociada e R$ 3, por consulta a acordos.

Mutirão do Procon

Lançado em dezembro, o mutirão Renegocia!, pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), em parceria com o Procon e outros órgãos de defesa do consumidor, a iniciativa tem como objetivo ajudar a população na prevenção e tratamento do endividamento. Coordenada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, a ação vai até a sexta-feira (17).

Assim, os consumidores têm a oportunidade de renegociar débitos com instituições financeiras, empresas de telefonia, fornecedoras de água, energia elétrica, entre outros setores. O programa oferece condições especiais, como descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento.

As negociações podem ser realizadas de forma online, pelo portal disponibilizado para ação (clique aqui), ou presencialmente, nos Procons e demais órgãos de defesa do consumidor participantes.

O coordenador do Procon de Caxias, Jair Zauza, acredita que a grande maioria das pessoas tem optado por participar da ação de forma online, uma vez que foram 23 atendimentos presenciais na sede do órgão, na Avenida Itália, 109. Conforme ele, fora do período da ação, o órgão também pode auxiliar os consumidores.