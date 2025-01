Liquidação de verão: comércio caxiense inicia 2025 com descontos e condições especiais de pagamento

Basta circular pelo Centro para encontrar as oportunidades. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Quem não gosta de um desconto? E melhor do que isso, começar o ano garantindo aquele produto que esperava há algum tempo? Pois bem, basta circular pelo comércio caxiense para perceber que os lojistas já estão apresentando promoções aos consumidores. Outra opção é a consulta pelos sites das lojas, via marktplace, que também ofertam valores promocionais.

O mês de janeiro tem se caracterizado por ser um momento das conhecidas “queimas de estoques”. Avice-presidente de Comércio da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC), Idalice Manchini, afirma que as promoções começam logo após o Natal.

Idalice aponta alguns dos motivos que levam os lojistas a colocarem promoções no mercado. Um primeiro ponto, que se aplica principalmente ao setor do vestuário, é a necessidade de abrir espaço para as novas coleções. Outra justificativa se dá pelo número de moradores que acabam deixando a cidade rumo ao Litoral Norte e outras regiões para viagens de férias. A migração para coleções de outono-inverno, por exemplo, deve ocorrer entre o final de janeiro e início de fevereiro.

— Ele (comerciante) precisa renovar o estoque, dar espaço nas lojas para que esse produto que é de verão tenha saída da loja, e para receber a nova coleção. O lojista precisa deste capital de giro, e um produto pode, na média normal, ficar dentro de um estabelecimento de 120 a 150 dias, então, começa em outubro ou setembro (a venda) de produtos de verão, chega em janeiro e está na hora de renovar — detalha a vice-presidente da CIC.

A empresária, que tem experiência no setor de vestuário, pontua que a grande maioria dos descontos varia entre 30% e 50%, e, na percepção dela com base em conversas com os empresários do setor, cerca de 80% do comércio local já está com descontos.

— Colocando de 30% a 50% a gente perde, não paga o custo da mercadoria. Claro que tem produtos que chegam a 70%. O lojista prefere perder margem, mas que o produto gire, que ele coloque aquele dinheiro na loja para poder comprar e renovar o estoque — explica Idalice.

Condições de pagamentos. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Já na visão do presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff, a decisão por já começar o ano com promoções precisa ser analisada com cautela. Em alguns casos, segundo ele, pode haver uma certa “precipitação” por parte dos comerciantes.

Boff relata, também, que é interessante analisar quais segmentos do comércio estão realizando as promoções neste período. Diz que para lojas voltadas aos eletroeletrônicos e eletrodomésticos com itens da linha branca — geladeiras, fogões micro-ondas, por exemplo — pode ser um momento acertado, uma vez que pode atrair os consumidores que têm residências de campo e praia, que estão de férias e prontos para fazer trocas de itens.

— Essa promoção antecipada é para chamar o cliente para dentro das lojas, para que se venda as mercadorias da estação também. Pelo meu entendimento de mercado, penso que sejam pontas de estoque, daqui a pouco uma compra que se recebeu em primavera-verão que tenha tido um giro satisfatório na loja e o lojista não tem mais muito tempo para manter essa mercadoria em estoque. Acho que o forte das promoções de coleções de verão deve começar na segunda quinzena de fevereiro — acredita Boff.

Valores atrativos para chamar o movimento

Stephanie Stefani é gerente de uma loja ligada ao segmento de vestuário e calçados no Shopping Prataviera, no centro de Caxias. O Natal foi positivo por lá, com um crescimento na casa dos 15% com relação ao ano anterior. Mesmo assim, alguns produtos da estação mais quente do ano permaneceram no estabelecimento e acabam entrando em promoção. Os descontos se iniciaram nesta semana e devem seguir até fevereiro, ou enquanto durarem os estoques.

— Damos um percentual de desconto maior à vista, tem peças que chegam até a 50%, mas a maioria está em torno de 20% a 30% no à vista. E são mais produtos bem verão, sandálias, rasteirinhas, produtos mais abertos. (Nas bolsas) selecionamos alguns modelos promocionais, que nossas bolsas são todas em couro para estar com um preço mais acessível — complementa Stephanie.

Também no Prataviera, Vinicius Scopel, gerente de uma loja de roupas infantis, acredita que o Natal de 2024 tenha sido abaixo do esperado. Na visão dele, alguns consumidores deixaram para a última hora a compra dos produtos.

Agora, o empresário iniciou as promoções das coleções de verão para abrir espaço na loja para as peças da próxima estação. Na loja de Scopel, os produtos contam com promoções que variam entre 30% em pagamentos à vista e 20% no cartão de crédito em uma vez. São vestidos para meninas, conjuntos com camisetas, linha praia, bonés e chinelos, por exemplo. A ideia é seguir com os descontos até fevereiro ou enquanto haver estoque das peças.

— Como o fluxo de janeiro é muito baixo, a liquidação pode ser uma reposição e atrai (os consumidores), acaba girando esses dois meses de janeiro e fevereiro, e acaba movimentando, porque senão é um fluxo muito baixo de vendas — explica Scopel.

Leonardo Silva é gerente de uma loja de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis localizada no bairro Rio Branco. Segundo ele, as estratégias de promoções da rede começam muito antes da virada do ano e já é uma tradição há mais de 30 anos. Produtos chegaram as ser vendidos com até 80% de descontos.

O gerente diz que os consumidores estão cada vez mais atentos e sabem como os valores dos produtos se comportam no mercado. Uma alternativa, segundo ele, são as condições de pagamento, que podem ser em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou até de 21 vezes no cartão especial da loja.

— É para aproveitar o fluxo de dinheiro no comércio, para fazer o cliente adquirir algumas coisas. Janeiro nunca teve fluxo baixo para nós, pelo contrário, é um dos melhores meses junto com novembro, é melhor que o dezembro, mas muito por causa da estratégia — diz o gerente.

Dicas do Procon