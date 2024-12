Cooperativa Aurora é um exemplo a ser seguido, afirmam desembargadores da Justiça do Trabalho em encontro de governança corporativa e boas práticas trabalhistas em Bento

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), Ricardo Hofmeister, no evento. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No segundo encontro sobre Boas Práticas de Governança Corporativa e Trabalhista, promovido pela Cooperativa Vinícola Aurora nesta sexta-feira (6), em Bento Gonçalves, foram apresentados à sociedade e às autoridades avanços da empresa nos últimos dois anos dentro destas áreas. Entre eles, as orientações trabalhistas junto aos cooperados, o que levou ao aumento da contratação via CLT na safra no lugar da terceirização.

Novamente, o evento contou com a participação do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, e do desembargador João Pedro Silvestrin. Ambos elogiaram as qualificações trabalhistas feitas pela cooperativa. O presidente do TRT4, por exemplo, lembrou que acompanhou o trabalho desde o início de 2023 e que o modelo da Aurora é “um exemplo que deve ser seguido”.

— Adotou um projeto que é exemplo hoje para todas as empresas, não só para as cooperativas da região, mas do Brasil, de incorporar na sua instituição elementos fundamentais, fatores elementais de boa governança, de cuidado, de proteção ao trabalhador e ao meio ambiente. Tudo isso que nós vimos hoje aqui, que há um ano começou a ser adotado aqui, hoje o resultado é esse — destacou o presidente do tribunal.

Presidente do TRT4 no evento da Cooperativa Aurora. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Painéis apresentam avanços

Os resultados deste trabalho foram apresentados em três painéis durante a tarde, na unidade matriz da cooperativa. Antes, houve um discurso de abertura com o presidente do Conselho de Administração da vinícola, Renê Tonello. Ele destacou o trabalho feito nos últimos anos para o desenvolvimento da companhia, especialmente nas boas práticas trabalhistas e no alinhamento de ESG (ações para ambiental, social e governança). Ele, inclusive, relembrou que recentemente a empresa assumiu o compromisso de 20 ações de ESG alinhadas aos objetivos de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas (ONU).

— Passamos por uma safra de excelência do ponto de vista do trabalho. Todas mudanças feitas surtiram efeito. A safra de 2024 foi exemplar. É um compromisso assumido pela companhia e por mim, pessoalmente. Um compromisso assumido para as próximas décadas — declara Tonello.

Os avanços

Em relação às boas práticas trabalhistas, algumas já tinham sido debatidas no encontro realizado no fim de 2023. Como mostrado anteriormente, a partir de investimentos, a Aurora teve um programa de qualificação junto às 1,1 mil famílias associadas, auxiliando na contratação de funcionários com carteira assinada na safra, instruindo sobre alojamentos, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e outras obrigações previstas na legislação trabalhista.

Desembargador Silvestrin e Camilo Macedo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A safra passada, por exemplo, teve aumento na contratação de safristas por CLT pelos cooperados.

O advogado Camilo Macedo, do Cabanellos Advocacia, que presta serviço para a cooperativa, relembrou que esse trabalho se iniciou no começo de 2023, com treinamentos com os associados da cooperativa para falar sobre direito do trabalho, desde a origem até os contratos e formas de contratação. Foram 30 encontros por ano com 576 grupos familiares alcançados. Também foi tratado sobre segurança do trabalho.

Macedo destaca que houve mais de 300% na formalização de trabalho na safra na região, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Além disso, conforme as mesmas informações do MTE que Macedo destacou, mais de 60 cooperados foram fiscalizados e não houve nenhum problema identificado na última safra. Outra ação foi montar uma equipe para atender os cooperados e dar todo o auxílio para que eles possam ter as contratações.

— A cooperativa está entregando para todos os associados um folheto com telefones úteis de emergência. Ali tem Polícia Civil, direitos humanos, todas forças de segurança. Eles têm um folheto que todos empregados têm acesso. Isso mostra que tudo está sendo feito dentro de todos trâmites legais, respeitando toda legislação trabalhista — conta Macedo.

O desembargador Silvestrin elogiou a forma como a Aurora lidou para atuar nas melhorias trabalhistas. Ele vê que a forma escolhida para tratar dos temas, como os treinamentos, criam uma importante mentalidade coletiva entre todos cooperados. Por exemplo, os próprios associados à vinícola buscarão ajudar uns aos outros para sempre atuarem da maneira adequada.

Na mesma linha, o presidente do TRT4 também destacou como tudo foi feito de forma cuidadosa e objetiva. Hofmaister comentou sobre as outras melhorias adotadas, como da governança corporativa. Para ele, tudo auxilia na redução de riscos para as empresas.

— Hoje também é uma exigência de mercado, do mercado de capitais inclusive, a adoção de todos esses fatores de proteção, como proteção ao meio ambiente, o cuidado com o trabalhador e o cuidado social. Uma empresa que não adota esses fatores de governança é uma empresa que perde mercado. Ela perde competitividade, não entra no mercado comum europeu, por exemplo. Então isso é uma necessidade — acrescenta o presidente à reportagem.

Daniel Santoro e Bruno Peixoto. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Agenda ESG

Também foi discutida a agenda ESG, sobre a forma como é tratada nas empresas. Nesse caso, o painel foi comandado por Bruno Peixoto, da Cabanellos Advocacia, e o conselheiro de Administração Certificado pela Harvard Business School e pelo IBGC, Daniel Santoro.

Como comentou Peixoto, a estratégia ESG na cooperativa iniciou no fim de 2023. Neste momento, a vinícola está na execução dos temas da agenda. Em julho, esse ciclo deve ser encerrado e um relatório será publicado. Um outro ciclo se inicia depois. Nele, são trabalhadas situações como temas ambientais (como mudança climática), temas sociais (como cadeia do valor e avaliação de fornecedores ou diversidade, inclusão e equidade) e temas de governança (como compliance e estrutura de governança corporativa).