"Um horizonte muito grande de crescimento no agronegócio no Brasil." É dessa forma que o diretor de suprimentos na Kepler Weber Industrial, empresa de armazenagem agrícola e movimentação de granéis sólidos, Robinson Breunig, define as oportunidades e possibilidades para as empresas da Serra no segmento de silos e armazenamento de grãos. Breunig faz nesta quarta-feira (28) uma palestra em Caxias do Sul sobre este tema para empresários locais. O evento começa às 8h, na sede do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs).