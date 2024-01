Uma pesquisa do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (NESPro), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), aponta que o valor da carne bovina teve uma queda média de 16,25% no Estado no ano de 2023. Em Caxias do Sul, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) da UCS fez um levantamento com os cortes que integram a pesquisa da cesta básica. De acordo com o estudo, entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023, seis dos nove tipos de carnes bovinas que compõe o indicador apresentaram redução. A queda também deve ajudar no resultado da própria cesta básica do ano passado, que ainda não divulgada.