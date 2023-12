Além do Natal e Ano-Novo, dezembro ganhou mais um momento para movimentar a economia em Caxias do Sul: as confraternizações de final de ano. Bares, restaurantes e espaços para eventos sentem um aumento de movimento nas reservas para celebrações de empresas, amigos ou famílias. Em 2023, de acordo com o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) Região Uva e Vinho, o ano segue sendo atípico. Conforme a diretora-executiva Marcia Ferronato, existem estabelecimentos que estão com um bom fluxo, mas há casos que estão abaixo do que era esperado.