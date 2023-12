A economia de Caxias do Sul teve o incremento de 4.889 novas empresas de janeiro a novembro de 2023. O número corresponde ao saldo de abertura e fechamento de novos empreendimentos ao longo dos últimos 11 meses, considerando estabelecimentos de todos os portes. Ao todo, a cidade fechou o último mês com 87.898 CNPJs em atividade, de acordo com dados da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (Jucis-RS).