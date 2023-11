Ocorre desta quinta-feira (9) até sábado (11) o 2° seminário de regularização fundiária promovido pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) em parceria com Colégio Registral do RS. O evento será na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) e tem como objetivo abordar os principais temas ambientais, judiciais, extrajudiciais e urbanísticos da regularização fundiária. Além de programação na CIC, o seminário contará com visitação às áreas irregulares.