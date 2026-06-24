Super Andreazza inaugura 50ª loja e estreia na Região Metropolitana 

Empreendimento foi inaugurado no dia 11 marcando a estreia da marca na Região Metropolitana. Jully Aguiar

Em meio à rotina cada vez mais acelerada das cidades, cresce a procura por espaços que concentrem diferentes serviços em um único endereço. Academias, farmácias, mercados e restaurantes integrados em um mesmo local têm se consolidado como uma alternativa para quem busca praticidade e economia de tempo. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 35% dos empreendimentos urbanos já adotam esse modelo.

De olho nessa mudança no comportamento do consumidor, o Super Andreazza inaugurou em São Leopoldo sua 50ª unidade no Rio Grande do Sul e a primeira na Região Metropolitana de Porto Alegre. Mais do que uma nova loja, o empreendimento foi concebido como um centro de conveniência, reunindo supermercado, restaurante e academia em um único endereço.

Instalada no prédio que anteriormente abrigou as bandeiras Big e Carrefour, a nova operação ocupa um ponto tradicional da cidade, na Avenida Imperatriz, nº 45, esquina com a Avenida Mauá, no Bairro São José. A abertura, realizada em 11 de junho, reuniu cerca de 10 mil pessoas, evidenciando a expectativa da comunidade em torno da chegada da rede ao município.

A chegada a São Leopoldo representa um marco na trajetória do Super Andreazza. Com mais de 50 anos de história, a rede consolidou sua atuação principalmente na Serra Gaúcha e em municípios do litoral do Estado. Agora, inicia sua expansão na Região Metropolitana levando a proposta de atendimento próximo, qualidade e variedade que caracteriza a empresa.

A nova unidade também amplia o dinamismo econômico da região. Além de gerar cerca de 250 empregos diretos, o empreendimento fortalece o comércio local ao atrair novos fluxos de consumidores e ampliar a oferta de serviços no Bairro São José.

Confira os diferenciais da primeira unidade do Super Andreazza na Região Metropolitana:

Supermercado

Com estrutura moderna, supermercado oferece mix de produtos. Jully Aguiar

Com mais de 3 mil metros quadrados de área, a nova unidade foi projetada para ampliar a conveniência dos moradores de São Leopoldo. O supermercado reúne uma estrutura moderna e um amplo mix de produtos, que vai da padaria e do açougue à fruteira. A proposta é concentrar as compras do dia a dia em um ambiente de fácil acesso, com estacionamento coberto e integração a outros serviços do complexo.

Academia

A promoção da saúde e do bem-estar também faz parte do empreendimento. O complexo abriga uma unidade da academia 26 Fit, que oferece planos a partir de R$ 119 e conta com musculação, aulas coletivas e atividades funcionais.

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Integrada ao conceito de conveniência do espaço, a academia permite que os frequentadores conciliem exercícios físicos, compras e alimentação em um único endereço, contribuindo para uma rotina mais prática e equilibrada.

Restaurante

O restaurante integrado ao complexo complementa a proposta de conveniência do empreendimento. A operação permite que os consumidores façam refeições no próprio local, transformando a unidade em um espaço pensado para atender diferentes necessidades do cotidiano em um só endereço.

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