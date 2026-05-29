Grupo gaúcho acelera expansão de rede de recarga para carros elétricos no Brasil  

Caxias do Sul recebe novo ponto de carregamento de carros elétricos na entrada da cidade. Yuri Araújo / Divulgação

O mercado de veículos eletrificados segue em forte expansão no Brasil. Segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), as vendas cresceram 90% nos primeiros meses do ano, na comparação com o mesmo período de 2025. A expectativa é que o país alcance uma frota superior a 1,4 milhão de veículos elétricos até 2030.

O avanço reforça uma transformação estrutural na mobilidade brasileira. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2032, divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, aponta justamente a infraestrutura de recarga como um dos principais desafios para consolidar a eletrificação da frota nacional.

Nesse cenário, empresas gaúchas começam a assumir protagonismo no setor. A Eletroposto GP, marca do Grupo Geração Própria, de Estrela, vem acelerando a expansão de sua rede de recarga para veículos elétricos no Sul e Sudeste do país.

Atualmente, a empresa conta com 22 estações em operação e projeta alcançar 100 unidades até o fim de 2026. O plano de longo prazo prevê a implantação de mais de 500 pontos de recarga de energia limpa em território nacional nos próximos anos.

Além da operação dos eletropostos, o Grupo GP atua de forma integrada em energia solar, mobilidade elétrica, software e expansão de infraestrutura energética, conectando diferentes soluções dentro do ecossistema da transição energética.

Nova unidade em Caxias do Sul

No fim de abril, a empresa inaugurou uma nova unidade em Caxias do Sul, às margens da ERS-122, na entrada da cidade. O espaço conta com seis vagas de recarga e estrutura preparada para atender o crescimento da circulação de veículos eletrificados na Serra Gaúcha.

Novas operações também previstas em Porto Alegre, próximo ao Shopping Bourbon Wallig, em Novo Hamburgo e em Porto Belo, no litoral catarinense.

Para Marcos Pies, sócio-fundador do Grupo GP, a expansão acompanha uma mudança definitiva no comportamento do mercado.

— Não é mais modinha, é realidade.

Segundo ele, a infraestrutura de recarga tende a ocupar um papel estratégico nos próximos anos.

— Quem dominar a infraestrutura de recarga no futuro estará ocupando o espaço que os postos de combustível ocuparam nos últimos 50 anos.

Estrutura ultrarrápida e experiência premium

Os Eletropostos GP funcionam 24 horas por dia e contam com ambiente monitorado, carregadores ultrarrápidos e integração com geração de energia solar. A unidade de Caxias do Sul foi projetada para oferecer uma experiência premium aos usuários, em uma localização estratégica para quem chega ou passa pela cidade.

— A estrutura de Caxias foi pensada para priorizar a experiência do usuário. Estamos em um ponto estratégico da cidade, com fácil acesso e excelente estrutura para quem utiliza veículos elétricos — destaca Pies.

O espaço possui carregadores rápidos de até 80 kW, capazes de recuperar grande parte da bateria em aproximadamente 40 minutos, reduzindo significativamente o tempo de espera em comparação às recargas convencionais.

Tecnologia própria simplifica recarga

Além da infraestrutura física, o Grupo GP também desenvolveu tecnologia própria para melhorar a experiência do usuário. O GPmob, software criado pela empresa, permite cadastro simplificado por e-mail e pagamento via Pix, sem necessidade de manter saldo em aplicativo. O sistema também realiza emissão automática de nota fiscal.

A solução nasceu a partir de uma das principais dificuldades enfrentadas atualmente pelos motoristas de veículos elétricos: a necessidade de utilizar diferentes aplicativos e plataformas para acessar pontos de recarga em diferentes cidades e rodovias.

Expansão acelerada da rede

O modelo de franquias da Eletroposto GP vem impulsionando o crescimento da rede em diferentes regiões do país. A empresa já negocia novas operações em cidades estratégicas do Sul e Sudeste e busca parceiros regionais para expansão da infraestrutura de mobilidade elétrica. O investimento inicial parte de R$ 99 mil, com modelo operacional apoiado por sistema próprio de gestão e acompanhamento contínuo de performance das unidades.