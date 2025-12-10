Nova loja movimenta o mercado de moda em Caxias do Sul

Novo espaço foi inaugurado no dia 6 em Caxias do Sul. Reggla / Divulgação

Com mais de mil metros quadrados distribuídos em três andares, o novo espaço da Reggla, inaugurado em 6 de dezembro em Caxias do Sul, foi pensado para facilitar a vida de quem gosta de moda. O layout intuitivo reúne marcas de destaque e produtos conceito no feminino, no masculino e no esportivo, todos organizados em uma curadoria que ajuda a combinar peças e explorar diferentes estilos. Considerada a operação mais completa da rede no município, a loja também celebra a abertura da 40ª unidade da marca no Estado.

Em entrevista, o fundador da Reggla, Elias Paludo, explica como o projeto reforça a importância de Caxias do Sul para a empresa e antecipa o que o público poderá encontrar na nova experiência de compras.

A inauguração desta unidade ocorre em um momento simbólico para a marca. Como esse novo endereço reforça a presença da Reggla na cidade?

A inauguração desta unidade é especialmente simbólica para a Reggla, pois reforça uma trajetória de quase cinco décadas da empresa e 28 anos de presença em Caxias do Sul. A cidade faz parte da nossa história de forma muito pessoal – eu vinha para cá ainda criança com meu pai, que era taxista, trazendo pessoas para fazer compras. Por isso, inaugurar esta loja aqui representa uma das maiores conquistas da nossa trajetória e reafirma o vínculo profundo que temos com Caxias.

O que este novo espaço entrega de diferente em relação às unidades já existentes na cidade?

A nova unidade apresenta o conceito mais atualizado da Reggla, reunindo um mix ampliado de marcas de moda e esportivo. Todo o espaço foi pensado para proporcionar uma experiência mais completa, com uma curadoria que inspira o cliente e facilita a combinação de looks e peças de marcas referência.

Além disso, a loja oferece uma variedade maior de itens femininos e masculinos, mantendo condições atrativas, como parcelamento em até 10 vezes sem juros, e reforçando nosso compromisso de democratizar o acesso a grandes marcas com preço justo.

Unidade reúne lançamentos e itens exclusivos para o público local. Reggla / Divulgação

Criada em 1976, a marca passou por uma transformação importante com a mudança de Paludo para Reggla. Como o senhor avalia essa evolução e o impacto no público?

Vivi essa trajetória desde meus 16 anos de idade. Quem conheceu a Paludo durante 44 anos e hoje encontra a Reggla percebe o quanto a marca evoluiu em conceito, inovação e experiência de compra. O público recebeu essa transformação de maneira muito positiva. Com o aumento de volume e as parcerias consolidadas com grandes marcas, conseguimos ampliar a oferta, manter preços acessíveis que realmente fazem diferença e fortalecer nossa relação com os consumidores.

Para quem ainda não visitou o novo endereço, qual é o principal convite que o senhor faz aos clientes da Serra Gaúcha?

Dificilmente alguém irá se decepcionar. Convido a todos a conhecer o novo endereço e fazer bons negócios. São 50 anos de trabalho dedicados ao cliente, sempre buscando boas negociações e preços competitivos. Tenho certeza de que as pessoas se surpreenderão com o conjunto de peças e com nossas equipes, que trabalham com muito esforço e dedicação.

Conheça o novo espaço

A nova unidade da Reggla está localizada na Avenida Júlio de Castilhos, 1.565, no Centro de Caxias do Sul. Trata-se de um dos pontos de maior circulação da cidade, com fácil acesso ao público.