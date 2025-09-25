Rede de supermercados inaugura primeira loja em São Marcos

Agora, Grupo Andreazza tem presença em 14 municípios do Rio Grande do Sul. Supermercados Andreazza / Divulgação

A relação dos clientes com as redes de supermercados locais fortalece e impulsiona esses negócios. Não é à toa que parte considerável das empresas supermercadistas citadas em rankings de popularidade como os do Instituto Retail Think Tank (IRTT) têm características essencialmente regionais.

Exemplo de sucesso, o Grupo Andreazza possui 49 lojas no Rio Grande do Sul — nas cidades de Arroio do Sal, Bento Gonçalves, Capão da Canoa, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Marau, Montenegro, Nova Petrópolis, Porto Alegre, Vacaria e Vale Real — e vai inaugurar mais uma. A primeira unidade do Supermercados Andreazza no município de São Marcos abriu as portas ao público em 25 de setembro, às 9h.

— A inauguração próxima da Fenamarco e da Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas, dois eventos marcantes na localidade, é muito significativa. Queremos que a população de São Marcos abrace a nova unidade, que foi preparada com todo o carinho para ser a loja da família são-marquense — diz o diretor do grupo, Jaime Andreazza.

Confira três novidades que a nova loja do Supermercados Andreazza trará para a cidade de São Marcos:

1. Espaço moderno e bem localizado

Durante os últimos meses, a população acompanhou as intensas obras de adequação do prédio de 3 mil metros quadrados na Rua 15 de Novembro, 150 — ao lado do Banrisul. O edifício foi totalmente modernizado para oferecer um espaço cômodo e confortável, com corredores amplos e estacionamento coberto. A inauguração pouco antes das principais festas de São Marcos ainda vai fomentar o espírito de celebração, pois terá uma série de ações especiais para os visitantes durante todo o dia.

2. Loja nova, mesmo padrão

A unidade em São Marcos está alinhada ao posicionamento do Andreazza, que valoriza conforto, qualidade, variedade e economia para os clientes. Mais do que inaugurar a primeira loja na cidade, a rede quer estar presente no dia a dia da comunidade local.

— Traremos uma experiência de compra completa em um ambiente espaçoso e moderno. Os tradicionais setores de padaria, açougue e hortifruti estarão à disposição, bem como a adega e todo o mix de produtos diversificado e de qualidade que caracteriza a rede — adianta o diretor.

3. Impacto econômico

Nos últimos anos, o Supermercados Andreazza consolidou-se não apenas como uma das grandes forças varejistas do Rio Grande do Sul, mas também como um dos maiores empregadores da Serra Gaúcha. Atualmente, conta com mais de 4 mil funcionários.