REFIS de Bento Gonçalves pode dar até 100% de desconto em multas e juros

Câmara de Vereadores aprovou o REFIS em 4 de agosto. Lucas Marques / Divulgação

Bento Gonçalves conta com 36.143 pessoas inadimplentes, que somam cerca de R$ 373 milhões em dívidas com o município, conforme levantamento divulgado pela Serasa em junho deste ano. Para auxiliar na regularização dessas pendências, a Câmara de Vereadores aprovou, em 4 de agosto, o Projeto de Lei nº 73/2025 , que institui o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) no município.

Trata-se de um projeto especial do Poder Executivo para a renegociação de dívidas municipais. Voltado a pessoas físicas e jurídicas com débitos vencidos, o objetivo é facilitar a regularização, oferecendo descontos em juros e multas.

— A aprovação do REFIS é importante para a população porque oferece uma oportunidade concreta para quitar dívidas com a prefeitura de Bento Gonçalves. A ideia não é premiar quem ficou inadimplente, mas ajudar trabalhadores, empresários e empresas a colocar as contas em dia, com descontos que fazem toda a diferença. Para os cofres públicos, por sua vez, significa recuperar recursos que vão direto para áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, beneficiando toda a comunidade — salienta o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, Anderson Zanella.

De acordo com a Prefeitura de Bento Gonçalves, a estimativa é que o município arrecade, em média, R$ 3 milhões com o REFIS.

Entenda, em três pontos, como funciona o Programa de Recuperação Fiscal de Bento Gonçalves:

1. Descontos aprimorados

Em Bento Gonçalves, a proposta do Poder Executivo recebeu a Emenda Substitutiva nº 18/2025 , apresentada por todas as bancadas e que amplia os descontos concedidos nos pagamentos à prefeitura. A mudança teve como motivação ampliar os benefícios e incentivar a adesão da população ao programa.

— Essa alteração demonstra o papel social da Câmara Municipal, que não somente analisa e vota projetos, mas atua para adaptá-los às necessidades da comunidade. Ao flexibilizar as condições do REFIS, o Legislativo busca viabilizar que mais cidadãos e empresas regularizem dívidas, iniciem um novo ciclo sem pendências e contribuam para o fortalecimento das finanças públicas e dos serviços prestados à população — afirma Zanella.

2. Na prática

O REFIS permite a negociação de multas e juros relativos ao IPTU, ISSQN, taxas e demais débitos não tributários vencidos até 31 de dezembro de 2024. A dívida principal, no entanto, ainda deve ser paga.

Os descontos aprimorados pelos vereadores são:

100% de desconto em multa e juros para pagamentos à vista;

100% de desconto em multa e juros para parcelamentos de duas a seis vezes;

80% de desconto em multa e juros para parcelamentos de sete a 12 vezes;

60% de desconto em multa e juros para parcelamentos de 13 a 60 vezes.

3. Como aproveitar