Do quentão ao bolo de fubá: Super Andreazza está no clima das festas juninas

Essa época do ano é marcada por unir os simpatizantes das tradicionais festas juninas (e “julinas”), sinônimos de deleite gastronômico. As lojas da rede Super Andreazza estão imersas neste clima “fogueira e quitutes” – com direito à decoração temática – e são passagem obrigatória para a preparação de um arraial de sucesso.

Além de tirar a camisa xadrez do armário e descolar um chapéu de palha, quem organiza essa celebração precisa providenciar a lista do super, seja de ingredientes – se for se aventurar na cozinha –, ou de produtos prontos. Para ambos os casos, a rede Andreazza garante variedade, qualidade e praticidade.

As celebrações no Brasil ganharam tanta originalidade que até parecem invenção nacional. As festas juninas por aqui não têm uma data fixa, mas em sua origem (países católicos europeus) estão associadas a dias santos: 13, 24 e 29 de junho – Santo Antônio, São João e São Pedro, respectivamente. De norte a sul do país, o festejo se reflete no cardápio, o que ajuda a explicar a abundância de opções.

Variedade nas compras

Nas lojas Andreazza, parte dos ingredientes pode ser encontrada lado a lado, em ilhas especiais montadas em pontos estratégicos. A rede oferece uma variedade de marcas, principalmente nos itens mais procurados, como milho, rapadura, amendoim, cachaça, além dos básicos para a maior parte das receitas, como farinhas e misturas para bolos, coco, leite condensado, açúcar e canela. Em muitos casos, há presença de marcas gaúchas, o que reforça a identidade regional na escolha dos produtos.

Uma seleção especial de produtos prontos resolve a missão de quem promove as festas, mas quer pular a etapa da preparação das receitas. Além de amendoim crocante, quentão, paçoca, rapadura, doces de leite, abóbora e batata-doce, à mão nas prateleiras, as padarias da rede Andreazza oferecem bolos típicos e as tradicionais broas (os itens variam conforme a loja). Além disso, é comum encontrar cachorro-quente, outra iguaria bastante associada às festas juninas.

Para quem nunca preparou um cardápio junino ou está buscando inspiração, no blog da rede Andreazza é possível encontrar receitas típicas. Confira as receitas de Bolo de Amendoim e Bolo de Fubá .

Uma dica na hora das compras para não faltar ingredientes para a festa é pensar em uma média de consumo individual. Milho cru para pipoca pode ser calculado de 30g a 40g por pessoa. Já o bolo, são duas fatias médias por convidado. Amendoim em torno de 100g, paçoca de duas a quatro unidades e quentão, no mínimo 150ml.

Embora o foco principal seja alimentício, nas seções de papelaria estão alguns itens que podem ajudar na decoração, como colas e papéis coloridos para confeccionar as bandeirinhas.

Check-list junino

Na hora das compras, tenha em mãos os produtos que não podem faltar na sua mesa tradicional junina.

Pipoca salgada

Pipoca doce

Rapaduras

Paçoca

Amendoim

Goiabada

Quentão

Milho verde cozido

Cocada branca ou queimada

Bolo de milho, de fubá, de amendoim, de mandioca

Canjica branca (com leite condensado e coco)

Arroz-doce

Doce de abóbora

Doce de batata-doce

Doce de leite

Maria-mole

Pamonha doce

Cachorro quente