Frio combina com vinho: Andreazza tem seleção especial de rótulos

Presente em diversas regiões do Rio Grande do Sul, a rede Supermercados Andreazza oferece uma seleção especial aos gaúchos, com rótulos de vinícolas locais e importados.

Quando o clima esfria, os vinhos tintos despontam como protagonistas. No Andreazza, é possível encontrar bebidas com notas distintas (como frutadas, herbáceas e amadeiradas) produzidas com uvas de diferentes tipos, a exemplo de Cabernet Sauvignon, Carménère, Malbec, Merlot e Pinot Noir. Há opções suaves e secas, além das mais encorpadas e intensas, que ajudam a aquecer e harmonizam com pratos mais robustos.