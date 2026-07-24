Cultura e Lazer

Dia da Cultura e da Paz 2026
Notícia

Voluntária com o compromisso social no sangue, Isamar Ordovás Sartori será homenageada neste sábado, em Caxias

Presidente da Casa Anjos Voluntários e filha Dr. Henrique Ordovás Filho, Isa terá seu trabalho reconhecido em ato marcado para as 9h, que dá início a dia inteiro de programação 

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Andrei Andrade

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