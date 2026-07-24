Voluntária com o compromisso social no sangue, Isamar Ordovás Sartori será homenageada neste sábado, em Caxias

Isamar Ordovás Sartori em frente ao mural recém-inaugurado na parte externa do Centro de Cultura Ordovás Neimar De Cesero / Agencia RBS

O compromisso com a transformação social parece estar no DNA de Isamar Ordovás Sartori, personalidade homenageada no Dia da Cultura e da Paz 2026, em Caxias do Sul. A cerimônia, neste sábado, ocorre a partir das 9h, em ato que dá início a um dia inteiro de programação, no Centro de Cultura Ordovás (confira no final da matéria).

Isa, como é carinhosamente conhecida, é filha do Dr. Henrique Ordovás Filho, médico e fundador da Apae em Caxias do Sul e em outros municípios da região, e de Reny Damin Ordovás, que presidiu a Apae por 12 anos. Foi acompanhando a rotina familiar pautas pelo olhar atencioso para o outro, que Isa encontrou também a vocação para a assistência social, que exerce há quatro décadas.

- Acredito que o envolvimento com a causa social é algo que tem de vir de dentro, para que a pessoa possa dar conta de toda entrega necessária. E eu tive o privilégio de crescer vendo esse envolvimento dos meu pais, que por sua vez também contavam histórias dos seus antepassados, que já tinham isso consigo. Deve ser, sim, algo que nasce com a gente - comenta.

A trajetória da caxiense com o voluntariado se iniciou nos anos 1980, atuando em projeto social da Diocese de Caxias junto às crianças do bairro Primeiro de Maio, aos finais de semana. Passou pela Apae, no período em que a mãe presidia e entidade em Caxias, até chegar à Anjos Voluntários, da qual está à frente há 15 anos. Para cumprir com o dever assumido com a entidade, deixou de lado a profissão de designer de interiores.

- Quando entrei para a Anjos foi porque queria atuar em uma entidade que fosse voltada para crianças e adolescentes. Mais do que isso, o que fez com que me identificasse mais do que com outras instituições que procurei à época, foi a preocupação com o lado espiritual destes jovens. Não no sentido religioso, mas de escutar as dores que todo mundo tem, e que no caso deles às vezes falta alguém que chegue mais perto para escutá-los - destaca.

COM O OLHAR NO FUTURO

Em maio, Isa ordovás Sartori ocupou a tribuna do Legislativo caxiense para apresentar o projeto da futura sede da Casa Anjos Voluntários Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Aos 70 anos, Isa é incansável frente ao desafio de ampliar e qualificar o serviço que a equipe da Casa Anjos Voluntários presta à comunidade. O maior esforço atual é a busca por recursos para construir a nova sede, que permitirá contemplar a lista de espera por vagas. O projeto para construir o novo complexo, em um terreno cedido pelo município, já foi aprovado. O próximo passo é garantir o valor para executar a obra, em torno de R$13 milhões, que permitirá mais do que dobrar a capacidade de atendimento, chegando a 500 crianças e adolescentes.

Neste sábado, ao ser homenageada em frente ao busto do pai, Isamar Sartori terá coroado um percurso trilhado sobre o valor que ela considera primordial para a pessoa que opta por dedicar parte do seu tempo e atenção ao próximo: o respeito.

- A assistência social é muito desrespeitada. Muitas pessoas sequer entendem do que se trata. Quando falo sobre respeito, é sobre a pessoa se dispor a ajudar não apenas quando é chamada a dar algum valor, mas também quando é convidada a conhecer o trabalho, a se envolver minimamente. É isso que falta. A assistência cresce, inclusive financeiramente, quando as pessoas investem algo no qual elas acreditam. Na Anjos tenho a alegria de caminhar junto com pessoas que acreditam muito fortemente nisso, sabendo que nada do que alcançamos seria possível sem eles.

SOBRE A DATA

Com o propósito de promover a paz por meio da arte, do diálogo e da valorização cultural, o Dia da Cultura e da Paz é celebrado em Caxias do Sul desde 2009, instituído pela Lei Municipal nº 7.054. É inspirado na visão do artista russo Nicholas Roerich e no Pacto Roerich de 1935, que defende a proteção da cultura mesmo em tempos de guerra. Todos os anos, o Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho se torna palco de encontros, reflexões e celebrações, reunindo a comunidade em torno de atividades que cultivam os valores da convivência pacífica e do respeito mútuo.

SOBRE A "ANJOS"

A Casa Anjos Voluntários é uma Organização da Sociedade Civil que se caracteriza por oferecer um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes. Foi fundada em fevereiro de 2003, numa área de vulnerabilidade social compreendida por 18 bairros da zona oeste de Caxias do Sul (atualmente são 28 bairros). Com sede no bairro Charqueadas, atua na prevenção, promoção, proteção e sociabilização dos usuários e seus familiares. Atualmente, são atendidos mais de 220 crianças e adolescentes, no contraturno escolar. São oferecidas diversas oficinas, pensadas para desenvolver habilidades cognitivas e sociais, auxiliar na construção de autoestima, cidadania, empoderamento, além de preparar para o mercado de trabalho.

PROGRAMAÇÃO

9h: Cerimônia de Abertura da Programação, com homenagem a Isamar Ordovás Sartori

Local: frente do Centro de Cultura Ordovás

9h45min: Café da Manhã Coletivo

14h: A Importância do Dia da Cultura e da Paz, com Lucy Maitelli

Local: Sala de Cinema Ulysses Geremia

Das 14h às 15h: Oficina de "Dança Solta", com Jussani de Lucena Moschen

Local:Sala da EPD

15h: Palestra "A Força da Criança Interior", com Caroline Gelain

Local: Capela

16h: Palestra "Ayurveda: pequenos hábitos, grandes mudanças", Com Ana Lopes

Local: Capela

16h: Roda de Mantras, com Sansão

Local: Sala da EPD

15h: Prática de Yoga, com Eve Pisani

Local: Salão de Artes