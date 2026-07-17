Vera Vista: novo roteiro turístico de Bento Gonçalves oferece atrações que vão além do vinho

Oficina de massas é uma das atrações diferenciadas do novo roteiro no interior de Bento Gonçalves. Porthus Junior / Agencia RBS

Os vinhos e as experiências enoturísticas já são marcas registradas da Serra gaúcha, mas a região ainda oferece espaço para novas descobertas. É essa a proposta do Vera Vista, novo roteiro turístico do interior de Bento Gonçalves. Embora reúna diversas vinícolas, o projeto busca ir além do vinho, valorizando a agroindústria, a gastronomia e a história das localidades de Tuiuty e Faria Lemos, por meio da integração dos roteiros Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas.

Lançado em julho de 2026, o Vera Vista, que significa "vista verdadeira", surgiu da união de três territórios reconhecidos pela autenticidade de suas comunidades, pela força da agricultura familiar e pela diversidade de atrativos. Com a integração, os 39 empreendimentos participantes esperam receber 100 mil visitantes até dezembro, superando os 90 mil registrados em 2025.

Segundo uma das responsáveis pela organização do roteiro, Alexandra Garbin, a união também tem como objetivo fortalecer a identidade local e impulsionar o turismo no município.

— Nós percebemos que tínhamos esse potencial e que, juntos, conseguiríamos oferecer uma experiência que vai além do vinho, fortalecendo um território de 147 quilômetros de extensão. Além disso, buscamos resgatar a história dessas comunidades, onde a imigração italiana, os empreendimentos familiares e a sucessão entre gerações estão muito presentes — destaca Alexandra.

O roteiro também aposta em experiências mais intimistas e exclusivas para os visitantes.

— Um dos grandes produtos que temos aqui é a Vindima. Os empreendimentos oferecem essa experiência e cada propriedade proporciona uma vivência diferente. A maioria das atividades tem um perfil mais familiar e não trabalha com grandes volumes de visitantes. A proposta é justamente priorizar o atendimento, a qualidade do serviço e a experiência proporcionada. Isso é muito bacana porque permite oferecer um atendimento mais personalizado — comenta.

Dicas de roteiro

Veja a seguir dicas de alguns passeios que ajudam o visitante a conhecer de perto a cultura local e a vivenciar novas experiências no interior de Bento Gonçalves.

Oficina de capeletti com a Nona Ana Maria

Nona Ana Maria é a responsável por ministrar a oficina das massas, uma das atrações do roteiro Vera Vista. Porthus Junior / Agencia RBS

A tradicional sopa de capeletti, ou agnolini, como também é conhecida, faz parte das refeições de muitas famílias da Serra durante o inverno. No Recanto Flores e Sabores, na Linha Eulália, em Bento Gonçalves, os visitantes têm a oportunidade de aprender a preparar o capeletti em uma oficina conduzida pela nona Ana Maria.

O empreendimento pertence à família de Alexandra Garbin, uma das idealizadoras do roteiro Vera Vista. Ela conta que o capeletti é o carro-chefe da casa desde 1992, mas foi apenas em 2021 que surgiu a ideia de transformar a receita em uma experiência para os turistas.

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Para a matriarca Ana Maria Toniolo Garbin, 70 anos, a proposta foi recebida com certa resistência. Atualmente, porém, ela se orgulha de compartilhar os ensinamentos que herdou da mãe e da avó.

— O capeletti é a história da nossa família, porque estava presente em todas as comemorações. Não tinha como não aprender. Quando a Alexandra veio com a ideia da oficina, fui empurrando com a barriga. Não sabia se conseguiria ensinar, mas ela me convenceu. Graças a Deus, esse trabalho virou uma paixão, porque consigo transmitir o que aprendi. A gente sempre tem que passar adiante o conhecimento, não guardar tudo nas gavetas — conta Ana Maria.

A atividade dura cerca de quatro horas e inclui um lanche de recepção (chamado de merendin). A experiência é oferecida mediante agendamento para grupos a partir de cinco pessoas. Os participantes recebem todos os ingredientes necessários para preparar a massa. Ao final, é feita uma sopa com os capeletti e oferecida aos participantes, seja no almoço ou jantar.

— O que buscamos é fazer com que o visitante mergulhe na nossa rotina e vivencie um pouco da cultura da família. E essa oficina, em especial, acabou se tornando uma das experiências mais marcantes — destacou Alexandra.

Além da oficina de capeletti, o Recanto Flores e Sabores promove a tradicional Noite Italiana, com Filó e música típica. Durante a vindima, o pai de Alexandra, Alberto Garbin, de 73 anos, conduz uma experiência que inclui passeio pelos parreirais, degustação de vinhos e a tradicional pisa da uva.

Alberto Garbin trabalha nos parreirais enquanto Ana Maria segue com as atividades gastronômicas. Porthus Junior / Agencia RBS

Curiosidade:

Você sabe a diferença entre capeletti e agnolini? A nona Ana Maria explica.

Capeletti: O nome deriva de cappello - pequeno chapéu. É originário da região da Emília-Romanha.

Agnolini: Tem um formato mais arredondado, com fechamento invertido geralmente menor e mais fechadinho em comparação ao capeletti. É muito tradicional na região da Lombardia. Enquanto em outras regiões, em especial no Vêneto, utilizam o termo agnoline.

Aventura sobre rodas

Expedições são feitas com os próprios veículos, explorando as regiões da Linha Eulália, Faria Lemos e Vale do Rio das Antas. Acervo pessoal / Divulgação

A bordo de veículos 4x4, a Rossatto Expedições oferece uma experiência voltada a quem busca aventura e contato com a natureza. O passeio percorre as três localidades que integram o roteiro Vera Vista, passando por vales, travessias de rios, cascatas escondidas e mirantes naturais. Um dos destaques é a comunidade de Passo Velho, no distrito de Tuiuty, considerada um dos berços da formação de Bento Gonçalves.

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Os proprietários da empresa, Osvaldo Rossatto e a esposa, a guia de turismo Daniela Titton, explicam que escolheram esse trajeto por terem crescido na região e conhecerem de perto a história local.

— Tem muita coisa que a gente gosta de compartilhar. Levamos os visitantes a uma igreja centenária, contamos como foi a chegada dos imigrantes e apresentamos a história do nosso jeito, da forma como aprendemos com quem vive aqui — conta Osvaldo.

Os passeios costumam ser realizados em comboios de veículos, guiados por rádio comunicador, com paradas estratégicas em pontos históricos, mirantes e cafés da região. Embora o roteiro ainda esteja em fase de definição de valores e calendário, Daniela afirma que já é possível agendar a experiência, inclusive para quem não possui um veículo 4x4.

— Nós atendemos também quem não tem carro. Se um casal quiser fazer o passeio, por exemplo, podemos levá-los para conhecer todos esses lugares — explica Daniela.

Além de proporcionar uma experiência diferenciada aos visitantes, o casal afirma que aderiu ao Vera Vista para dar mais visibilidade à região e contribuir para a preservação da história local.

— Essa região tem um potencial enorme, tanto para o turismo de aventura quanto pelo valor histórico. Conseguimos reunir paisagens, adrenalina e história em um único passeio — defende Osvaldo.

"Museu vivo" em São Valentim

Em uma pequena propriedade na localidade de São Valentim, no distrito de Tuiuty, está a Casa Todeschini. Construída em 1890 por imigrantes italianos da família com pedra e barro, a edificação é considerada um "museu vivo" por uma das herdeiras e responsável pelo espaço, Ivete Todeschini, de 71 anos. Ao lado do marido, Genor Menegotto, 75, ela preserva a memória da família e mantém a casa aberta à visitação mediante agendamento.

— Aqui é um museu vivo. Vivo e atuante. A cozinha é praticamente a mesma de quando eu era criança, a mesinha da sala era a que eu usava para estudar, o quarto é o mesmo onde meus pais dormiam. Os livros, as fotografias... Tudo conta a história deste lugar — descreve Ivete.

Durante o passeio, Ivete compartilha lembranças da infância e histórias da família a partir dos objetos preservados e restaurados na casa. Mais do que apresentar um acervo, ela busca despertar emoções nos visitantes.

— Quando recebo alguém aqui, quero que essa pessoa se emocione como eu me emociono constantemente com as belezas da vida e com tudo o que vivi neste lugar. Não posso dizer que éramos apenas felizes. Também enfrentamos dificuldades, embora não fôssemos tão pobres. Éramos nove pessoas morando nesta casa e até hoje lembro dos bailes que minha mãe promovia aqui — conta.

Além das visitas, a Casa Todeschini também recebe pequenos eventos e comercializa vinhos produzidos com uvas cultivadas na propriedade. A iniciativa nasceu como uma forma de homenagear o pai de Ivete. O rótulo das garrafas, inclusive, leva a assinatura dele, recuperada dos antigos diários da família.

— Meu pai fazia vinho nas horas de folga e sempre reservava uma barrica especial para a minha mãe. Eu quis resgatar essa tradição. As uvas são colhidas aqui, um amigo faz a vinificação e o engarrafamento, e depois comercializamos os vinhos na própria casa — destaca Ivete.

Videiras eternizadas

Já imaginou transformar uma folha de videira em uma joia? Essa é a proposta da artista plástica e designer de joias autorais Eliane Averbuck, uma das participantes do roteiro Vera Vista. Natural de Curitiba, ela vive há 38 anos na Serra e, há uma década, mora em um sítio no distrito de Tuiuty, onde também mantém seu ateliê.

A inspiração para a criação da coleção Videira Eterna surgiu a partir da observação da paisagem que ela admira diariamente.

— Comecei a me inspirar nos parreirais porque acompanho de perto todo o ciclo da videira: os cuidados, a poda e a colheita. Admiro muito o trabalho dos imigrantes italianos e tudo o que eles construíram aqui. Acho que, para criar uma peça de arte, é preciso vivenciar esse universo. É isso que dá alma e história ao trabalho — explica.

Eliane Averbuck usa o método de eletroformação para criar suas joias. Atemiris Studio Gessica / Divulgação

Para produzir as joias, Eliane utiliza a técnica da eletroformação, que transforma elementos naturais, como folhas de videira, em metal. Depois, as peças recebem acabamento com banho de ouro ou prata. Segundo a artista, cada peça é única, já que preserva as formas e características naturais de cada folha.

Embora comercialize suas joias em algumas lojas de Bento Gonçalves e pelas redes sociais, Eliane afirma que já percebe o interesse dos visitantes por lembranças que representem a identidade da região.

— O turista quer levar consigo algo que represente o lugar que visitou, uma lembrança diferente. Acho que esse nicho que encontrei tem um potencial muito grande — destaca.

Roteiro Vera Vista em números

3 roteiros integrados: Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas;

integrados: Encantos de Eulália, Cantinas Históricas e Vale do Rio das Antas; 39 empreendimentos associados ;

; Principais segmentos: vinícolas, agroindústrias, produção artesanal de cachaça, restaurantes, pousadas, atrativos turísticos, atividades de aventura, artesanato e espaços para eventos;

90 mil visitantes em 2025 ;

; 43,5 mil visitantes registrados até maio de 2026;

registrados até maio de 2026; Projeção de 100 mil visitantes em 2026 ;

; 147,13 km² de território em Bento Gonçalves;

de território em Bento Gonçalves; 3.969 hectares de vinhedos , o equivalente a cerca de 27% da área total;

, o equivalente a cerca de 27% da área total; Aproximadamente 5 mil habitantes nos dois distritos (Faria Lemos e Tuiuty) abrangidos pelo território;

nos dois distritos (Faria Lemos e Tuiuty) abrangidos pelo território; Distante entre 5 e 18 km da Pipa Pórtico , principal acesso turístico de Bento Gonçalves;

, principal acesso turístico de Bento Gonçalves; Situado a cerca de 125 km de Porto Alegre.

Confira os 39 empreendimentos