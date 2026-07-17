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Vera Vista: novo roteiro turístico de Bento Gonçalves oferece atrações que vão além do vinho

Rota reúne 39 empreendimentos nas localidades de Tuiuty e Faria Lemos, no interior do município. Conforme os organizadores, a expectativa é receber 100 mil visitantes até dezembro deste ano

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Renata Oliveira Silva

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