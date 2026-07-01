Veja as atrações da agenda cultural de julho em cidades da Serra, com destaque para o Festival de Folclore de Nova Petrópolis

Neste ano, o Festival de Folclore vai contar com grupos do México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. Lenara Pothin e Mauro Stoffel / Divulgação

Do rock ao sertanejo, passando por atrações da música funk são algumas das atrações de julho na Serra. Além da programação musical, a região vai receber espetáculos de teatro e a tradicional sessão mensal de filó.

O principal destaque desde mês com sequência em agosto é a realização da 53ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, com atrações em diversos espaços da cidade com programação gratuita na Rua Coberta.

Confira o calendário:

2 de julho a 13 de agosto – espetáculo de teatro de bonecos "A Natureza e o Homem"

A Cia Molhados na Chuva promove circulação do espetáculo "A Natureza e o Homem" em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

O espetáculo A Natureza e o Homem, da Cia. Molhados na Chuva, aborda de forma poética e sem falas, a relação entre o ser humano e o meio ambiente. A montagem com direção de Ranulfo Homem e roteiro de Rafael Homem, acompanha a história de um jovem pescador, mostrando como a ocupação urbana desordenada impacta a natureza. A peça é uma obra lúdica para todas as idades, encenada sem palavras, apenas com o potente gestual de bonecos. Projeto Girando Bonecos - 5ª edição, financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon.

Quando: circulação do espetáculo entre os dias 2 de julho a 13 de agosto.

circulação do espetáculo entre os dias 2 de julho a 13 de agosto. Onde: Fazenda Souza (2/7), Forqueta (9/7), bairro Santa Fé (11/8), bairro Cidade Nova (13/8).

Fazenda Souza (2/7), Forqueta (9/7), bairro Santa Fé (11/8), bairro Cidade Nova (13/8). Quanto: entrada franca.

3 de julho – Performance urbana "Alberto"

Darlan Gebing interpreta o personagem Alberto em uma performance urbana que tem circulado por praças e feiras de Caxias do Sul. Marcelo Pedroso / Divulgação

A performance urbana Alberto leva uma experiência poética ao cotidiano das feiras e praças de Caxias do Sul. Criado e interpretado pelo ator Darlan Gebing, o personagem percorre espaços públicos em um ritmo desacelerado, incentivando a contemplação, os encontros presenciais e a valorização do tempo, em contraste com a correria da vida contemporânea.

Quando: 3 de julho, às 15h15min (Bairro Cruzeiro); 7 de julho, às 15h15min (Bairro Petrópolis); e 17 de julho, às 14h30min (EPI Floresta – Ponto de Safra).

3 de julho, às 15h15min (Bairro Cruzeiro); 7 de julho, às 15h15min (Bairro Petrópolis); e 17 de julho, às 14h30min (EPI Floresta – Ponto de Safra). Onde: Feiras de Caxias do Sul.

Feiras de Caxias do Sul. Quanto: acesso gratuito.

4 e 5 de julho – Tem Gente Teatrando – "Entrelaçadas"

Em cena, Gabriela Guaragna, Maria Lilith e Priscila Telles encenam o espetáculo "Entrelaçadas", com direção de Zica Stockmans. Liliane Giordano / Divulgação

O espetáculo Entrelaçadas, da Cia Tem Gente Teatrando, propõe uma experiência sensível sobre memórias, desejos, silêncios e espiritualidade feminina. A peça integra a programação da 10ª edição do projeto Teatro Para Todos.

Quando: 4 de julho, às 19h e 5 de julho às 20h30min.

4 de julho, às 19h e 5 de julho às 20h30min. Onde: Espaço Cultural Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37 – bairro Rio Branco – Caxias do Sul).

Espaço Cultural Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37 – bairro Rio Branco – Caxias do Sul). Quanto: ingressos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

4 de julho – Tributo ao Led Zeppelin – Pub Véio Loco

Presence Led Zeppelin se apresenta em Caxias no Pub Véio Loco. Eduardo Elias / Divulgação

A banda gaúcha Presence Led Zeppelin retorna a Caxias do Sul com um tributo a uma das bandas mais influentes da história do rock. No repertório, clássicos como Immigrant Song, Whole Lotta Love, Black Dog, Rock And Roll, entre outros hits.

Quando: 4 de julho, às 21h.

4 de julho, às 21h. Onde: Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - subsolo - bairro Colina Sorriso - Caxias).

Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - subsolo - bairro Colina Sorriso - Caxias). Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas), à venda no Sympla.

5 de julho – Forqueta Cultural – Capela São João Batista

Filó deste mês vai ser no Salão da Comunidade da Capela São João Batista, no interior de Forqueta. Saimon Fortuna / Divulgação

O Forqueta Cultural deste mês será na Capela São João Batista, no interior de Forqueta, com uma programação gratuita que reúne música, dança, gastronomia e atividades para toda a família. O tradicional filó comunitário terá apresentações dos Grupos Felice Personne e Nani.

Quando: 5 de julho, às 15h.

5 de julho, às 15h. Onde: Salão da Comunidade da Capela São João Batista, Forqueta.

Salão da Comunidade da Capela São João Batista, Forqueta. Quanto: entrada gratuita.

7 de julho – Ultramen (Terça Cult)

Com mais de 30 anos de carreira a banda Ultramen volta a Serra com show em Caxias do Sul no dia 7 de julho. Expobento / Divulgação

No dia seguinte à publicação deste texto, o Recreio da Juventude informou que os ingressos se esgotaram.

A banda gaúcha Ultramen é a atração de julho do projeto Terça Cult, promovido pelo Recreio da Juventude. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo é um dos grandes nomes da música no Rio Grande do Sul e traz ao palco um repertório com sucessos como Dívida, Peleia e Preserve.

Quando: 7 de julho, às 20h.

7 de julho, às 20h. Onde: Sede Social do Recreio da Juventude (Rua Pinheiro Machado, 1.762 - bairro Centro - Caxias).

Sede Social do Recreio da Juventude (Rua Pinheiro Machado, 1.762 - bairro Centro - Caxias). Quanto: ingressos a R$ 8 (para associados), à venda pelo aplicativo e nas secretarias do Recreio da Juventude e Arena Recreio. Havendo disponibilidade, haverá venda para não associados.

11 de julho - 9ª Violada de Inverno dos Guris

O principal show da 9ª edição da Violada de Inverno, em Caxias do Sul, vai ser com a dupla Sandro e Cícero. Divulgação / Produção/ Sandro e Cícero

A Violada de Inverno dos Guris chega à sua 9ª edição reunindo cantores sertanejos em uma noite de música e confraternização. Entre as atrações Sandro e Cícero, Vitor Henrique e Gabriel, Bruno e Gabriel, Léo Gonsalves, Léo Henrique e Luan Rodrigues. Na pista, som com o DJ Marcos Boni.

Quando: 11 de julho, a partir das 17h.

11 de julho, a partir das 17h. Onde: Jockey Clube Multieventos (Rua Guerino Zugno - Forqueta, Caxias do Sul).

Jockey Clube Multieventos (Rua Guerino Zugno - Forqueta, Caxias do Sul). Quanto: ingressos de segundo lote a partir de R$ 80 (+taxas), à venda pela plataforma Eventiza.

15 de julho - Espetáculo "Emovere", do Studio de Danças Camila Oliveira

Studio de Danças Camila Oliveira apresenta o espetáculo "Emovere", no dia 15 de julho, no Teatro Pedro Parenti. Micael Oliveira / Divulgação

O espetáculo Emovere, do Studio de Danças Camila Oliveira, reúne bailarinos, professores e coreógrafos em uma apresentação que celebra a arte da dança. Com coreografias que exploram sentimentos como intensidade, leveza, encontro e transformação, o espetáculo convida o público a viver uma experiência emocionante por meio do movimento.

Quando: 15 de julho, às 20h.

15 de julho, às 20h. Onde: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul).

Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul). Quanto: ingressos à venda no Studio de Danças Camila Oliveira e com o elenco. Informações: pelos telefones (54) 99157-9340, (54) 3028 1744 e pelo perfil do Instagram @studiodedancascamilaoliveira.

16 de julho a 2 de agosto – 53º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis ocorre de 16 de julho a 2 de agosto. 50mm / Divulgação

O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis chega à sua 53ª edição celebrando a diversidade cultural por meio da dança, música, gastronomia e tradições de diferentes povos.

Neste ano, o evento contará com oito grupos internacionais, seis nacionais e seis regionais, além de 20 grupos locais. Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. A programação completa pode ser vista neste link.

Quando: 16 de julho a 2 de agosto.

16 de julho a 2 de agosto. Onde: Rua Coberta (Nova Petrópolis).

Rua Coberta (Nova Petrópolis). Quanto: entrada gratuita.

17 de julho - É o Rap É o Funk com Felp 22

Felp 22 é a grande atração da festa "É o Rap É o Funk", no Doca. Wilmore Oliveira / Divulgação

O rapper Felp 22, um dos principais nomes do rap nacional, desembarca em Caxias do Sul para uma edição especial da festa É o Rap É o Funk. O evento contará com open bar durante toda a noite e um repertório que reúne os maiores sucessos da carreira do artista.

Quando: 17 de julho, das 23h às 5h30.

17 de julho, das 23h às 5h30. Onde: Doca (Rua Cel. Flores, 765 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul).

Doca (Rua Cel. Flores, 765 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul). Quanto: ingresso feminino a partir de R$ 70 (+taxas) e masculino a R$ 80 (+taxas), à venda na plataforma Eventiza.

17 de julho - Show da rapper Ciça na Festa Cream

Pela primeira vez em Caxias do Sul, a rapper Ciça promete um show com seus maiores sucessos. Ciça / Divulgação

A festa Cream recebe a rapper Ciça em sua única apresentação do ano em Caxias do Sul. Vai ser no Zero54. A artista promete um show com os principais sucessos da carreira como Foca em Mim, lançada no último dia 25, além de Mina Quente, Entre Vielas e Avenidas, Tranquila & Calma e Bonde do Esculacho.

Quando: 17 de julho, das 23h às 6h.

17 de julho, das 23h às 6h. Onde: Zero54 (Rua Cel. Flores, 810 - Sl 103 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul).

Zero54 (Rua Cel. Flores, 810 - Sl 103 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul). Quanto: ingressos de terceiro lote a R$ 25 (+taxas), à venda na plataforma Eventiza.

18 de julho - Baile do Japa NK

DJ Japa NK toca no dia 18 de julho em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

O DJ Japa NK comanda uma noite de música eletrônica e funk na All Need Master Hall. Conhecido pelos hits Gauchinha e Posso Até Não Te Dar Flores, o artista promete uma apresentação marcada por batidas intensas e muita energia.

Quando: 18 de julho, das 23h às 6h.

18 de julho, das 23h às 6h. Onde: All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13,351 - bairro Capivari - Caxias do Sul).

All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13,351 - bairro Capivari - Caxias do Sul). Quanto: ingressos promocionais a partir de R$ 15 (+taxas) à venda na plataforma Eventiza.

25 de julho – Gramado Rock Concert com Luciano Reis

Rock Concert é protagonizado pelo violinista Luciano Reis. Pisca Produtora / Divulgação

O Gramado Rock Concert reúne clássicos do rock n' roll ao som do violino. Protagonizado pelo violinista Luciano Reis, o espetáculo apresenta versões instrumentais de sucessos de bandas como Queen, Metallica, Bon Jovi, Coldplay e The Beatles.

Quando: 25 de julho, às 20h.

25 de julho, às 20h. Onde: Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2.697 - bairro Centro - Gramado).

Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2.697 - bairro Centro - Gramado). Quanto: ingressos à venda nos canais oficiais do evento neste link.

28 de julho - Espetáculo "Abigail, Paulo e Estevão", no Teatro Municipal Pedro Parenti

Peça inspirada na obra de Chico Xavier terá sessão única em Caxias do Sul. Divulgação / Divulgação

O espetáculo Abigail, Paulo e Estevão chega a Caxias do Sul para uma única sessão. Inspirada na obra de Chico Xavier, a montagem retrata uma história de amor, fé, perseguição e transformação vivida nos primeiros anos do cristianismo, levando ao palco uma narrativa marcada por emoção e reflexão.