Cultura e Lazer

Fique atento!
Notícia

Veja as atrações da agenda cultural de julho em cidades da Serra, com destaque para o Festival de Folclore de Nova Petrópolis

A programação do mês abre com a itinerância do espetáculo de teatro de bonecos "A Natureza e o Homem", da Cia. Molhados na Chuva

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Júlia Ribas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS