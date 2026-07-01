Veja as atrações da agenda cultural de julho em cidades da Serra, com destaque para o Festival de Folclore de Nova Petrópolis

Do rock ao sertanejo, passando por atrações da música funk são algumas das atrações de julho na Serra. Além da programação musical, a região vai receber espetáculos de teatro e a tradicional sessão mensal de filó.
O principal destaque desde mês com sequência em agosto é a realização da 53ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis, com atrações em diversos espaços da cidade com programação gratuita na Rua Coberta.
Confira o calendário:
2 de julho a 13 de agosto – espetáculo de teatro de bonecos "A Natureza e o Homem"
O espetáculo A Natureza e o Homem, da Cia. Molhados na Chuva, aborda de forma poética e sem falas, a relação entre o ser humano e o meio ambiente. A montagem com direção de Ranulfo Homem e roteiro de Rafael Homem, acompanha a história de um jovem pescador, mostrando como a ocupação urbana desordenada impacta a natureza. A peça é uma obra lúdica para todas as idades, encenada sem palavras, apenas com o potente gestual de bonecos. Projeto Girando Bonecos - 5ª edição, financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio cultural do Instituto Elisabetha Randon.
- Quando: circulação do espetáculo entre os dias 2 de julho a 13 de agosto.
- Onde: Fazenda Souza (2/7), Forqueta (9/7), bairro Santa Fé (11/8), bairro Cidade Nova (13/8).
- Quanto: entrada franca.
3 de julho – Performance urbana "Alberto"
A performance urbana Alberto leva uma experiência poética ao cotidiano das feiras e praças de Caxias do Sul. Criado e interpretado pelo ator Darlan Gebing, o personagem percorre espaços públicos em um ritmo desacelerado, incentivando a contemplação, os encontros presenciais e a valorização do tempo, em contraste com a correria da vida contemporânea.
- Quando: 3 de julho, às 15h15min (Bairro Cruzeiro); 7 de julho, às 15h15min (Bairro Petrópolis); e 17 de julho, às 14h30min (EPI Floresta – Ponto de Safra).
- Onde: Feiras de Caxias do Sul.
- Quanto: acesso gratuito.
4 e 5 de julho – Tem Gente Teatrando – "Entrelaçadas"
O espetáculo Entrelaçadas, da Cia Tem Gente Teatrando, propõe uma experiência sensível sobre memórias, desejos, silêncios e espiritualidade feminina. A peça integra a programação da 10ª edição do projeto Teatro Para Todos.
- Quando: 4 de julho, às 19h e 5 de julho às 20h30min.
- Onde: Espaço Cultural Tem Gente Teatrando (Rua Regente Feijó, 37 – bairro Rio Branco – Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).
4 de julho – Tributo ao Led Zeppelin – Pub Véio Loco
A banda gaúcha Presence Led Zeppelin retorna a Caxias do Sul com um tributo a uma das bandas mais influentes da história do rock. No repertório, clássicos como Immigrant Song, Whole Lotta Love, Black Dog, Rock And Roll, entre outros hits.
- Quando: 4 de julho, às 21h.
- Onde: Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - subsolo - bairro Colina Sorriso - Caxias).
- Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas), à venda no Sympla.
5 de julho – Forqueta Cultural – Capela São João Batista
O Forqueta Cultural deste mês será na Capela São João Batista, no interior de Forqueta, com uma programação gratuita que reúne música, dança, gastronomia e atividades para toda a família. O tradicional filó comunitário terá apresentações dos Grupos Felice Personne e Nani.
- Quando: 5 de julho, às 15h.
- Onde: Salão da Comunidade da Capela São João Batista, Forqueta.
- Quanto: entrada gratuita.
7 de julho – Ultramen (Terça Cult)
No dia seguinte à publicação deste texto, o Recreio da Juventude informou que os ingressos se esgotaram.
A banda gaúcha Ultramen é a atração de julho do projeto Terça Cult, promovido pelo Recreio da Juventude. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo é um dos grandes nomes da música no Rio Grande do Sul e traz ao palco um repertório com sucessos como Dívida, Peleia e Preserve.
- Quando: 7 de julho, às 20h.
- Onde: Sede Social do Recreio da Juventude (Rua Pinheiro Machado, 1.762 - bairro Centro - Caxias).
- Quanto: ingressos a R$ 8 (para associados), à venda pelo aplicativo e nas secretarias do Recreio da Juventude e Arena Recreio. Havendo disponibilidade, haverá venda para não associados.
11 de julho - 9ª Violada de Inverno dos Guris
A Violada de Inverno dos Guris chega à sua 9ª edição reunindo cantores sertanejos em uma noite de música e confraternização. Entre as atrações Sandro e Cícero, Vitor Henrique e Gabriel, Bruno e Gabriel, Léo Gonsalves, Léo Henrique e Luan Rodrigues. Na pista, som com o DJ Marcos Boni.
- Quando: 11 de julho, a partir das 17h.
- Onde: Jockey Clube Multieventos (Rua Guerino Zugno - Forqueta, Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos de segundo lote a partir de R$ 80 (+taxas), à venda pela plataforma Eventiza.
15 de julho - Espetáculo "Emovere", do Studio de Danças Camila Oliveira
O espetáculo Emovere, do Studio de Danças Camila Oliveira, reúne bailarinos, professores e coreógrafos em uma apresentação que celebra a arte da dança. Com coreografias que exploram sentimentos como intensidade, leveza, encontro e transformação, o espetáculo convida o público a viver uma experiência emocionante por meio do movimento.
- Quando: 15 de julho, às 20h.
- Onde: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos à venda no Studio de Danças Camila Oliveira e com o elenco. Informações: pelos telefones (54) 99157-9340, (54) 3028 1744 e pelo perfil do Instagram @studiodedancascamilaoliveira.
16 de julho a 2 de agosto – 53º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis
O Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis chega à sua 53ª edição celebrando a diversidade cultural por meio da dança, música, gastronomia e tradições de diferentes povos.
Neste ano, o evento contará com oito grupos internacionais, seis nacionais e seis regionais, além de 20 grupos locais. Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. A programação completa pode ser vista neste link.
- Quando: 16 de julho a 2 de agosto.
- Onde: Rua Coberta (Nova Petrópolis).
- Quanto: entrada gratuita.
17 de julho - É o Rap É o Funk com Felp 22
O rapper Felp 22, um dos principais nomes do rap nacional, desembarca em Caxias do Sul para uma edição especial da festa É o Rap É o Funk. O evento contará com open bar durante toda a noite e um repertório que reúne os maiores sucessos da carreira do artista.
- Quando: 17 de julho, das 23h às 5h30.
- Onde: Doca (Rua Cel. Flores, 765 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul).
- Quanto: ingresso feminino a partir de R$ 70 (+taxas) e masculino a R$ 80 (+taxas), à venda na plataforma Eventiza.
17 de julho - Show da rapper Ciça na Festa Cream
A festa Cream recebe a rapper Ciça em sua única apresentação do ano em Caxias do Sul. Vai ser no Zero54. A artista promete um show com os principais sucessos da carreira como Foca em Mim, lançada no último dia 25, além de Mina Quente, Entre Vielas e Avenidas, Tranquila & Calma e Bonde do Esculacho.
- Quando: 17 de julho, das 23h às 6h.
- Onde: Zero54 (Rua Cel. Flores, 810 - Sl 103 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos de terceiro lote a R$ 25 (+taxas), à venda na plataforma Eventiza.
18 de julho - Baile do Japa NK
O DJ Japa NK comanda uma noite de música eletrônica e funk na All Need Master Hall. Conhecido pelos hits Gauchinha e Posso Até Não Te Dar Flores, o artista promete uma apresentação marcada por batidas intensas e muita energia.
- Quando: 18 de julho, das 23h às 6h.
- Onde: All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13,351 - bairro Capivari - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos promocionais a partir de R$ 15 (+taxas) à venda na plataforma Eventiza.
25 de julho – Gramado Rock Concert com Luciano Reis
O Gramado Rock Concert reúne clássicos do rock n' roll ao som do violino. Protagonizado pelo violinista Luciano Reis, o espetáculo apresenta versões instrumentais de sucessos de bandas como Queen, Metallica, Bon Jovi, Coldplay e The Beatles.
- Quando: 25 de julho, às 20h.
- Onde: Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2.697 - bairro Centro - Gramado).
- Quanto: ingressos à venda nos canais oficiais do evento neste link.
28 de julho - Espetáculo "Abigail, Paulo e Estevão", no Teatro Municipal Pedro Parenti
O espetáculo Abigail, Paulo e Estevão chega a Caxias do Sul para uma única sessão. Inspirada na obra de Chico Xavier, a montagem retrata uma história de amor, fé, perseguição e transformação vivida nos primeiros anos do cristianismo, levando ao palco uma narrativa marcada por emoção e reflexão.
- Quando: 28 de julho, às 20h.
- Onde: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos à venda por meio deste link.