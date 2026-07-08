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Unimed Serra Gaúcha abre inscrições para os coros infantil, juvenil e adulto

Ao todo, são 27 vagas distribuídas entre as três categorias. Os agendamentos devem ser feitos até o até 25 de julho

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Augusto Martins

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