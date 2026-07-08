Unimed Serra Gaúcha abre inscrições para os coros infantil, juvenil e adulto

Estão abertas as inscrições para as audições de novos integrantes dos Coros Infantil, Juvenil e Adulto da Unimed Serra Gaúcha. Os testes ocorrem na Pró-Música, em Caxias do Sul, e serão realizados em datas previamente agendadas pelos interessados.
Serão disponibilizadas 27 vagas para crianças (a partir dos oito anos), adolescentes e adultos que desejam desenvolver a técnica vocal e a musicalidade por meio da experiência do canto em coral.
Os agendamentos devem ser feitos até o até 25 de julho pelo telefone (54) 99163.6632 (para o Coro Adulto) e (54) 98124.3999 (para os Coros Infantil e Juvenil).
Veja as vagas disponíveis
Coro Infantil Unimed Serra Gaúcha (8 a 11 anos)
- Regência: Rosemeri Venturin
- Vagas: 10
- Ensaios: quintas-feiras, das 18h30min às 20h15min
Coro Juvenil Unimed Serra Gaúcha (12 a 19 anos)
- Regência: Rosemeri Venturin
- Vagas: 2 (sopranos), 3 (contraltos), 1 (tenor) e 1 (baixo).
- Ensaios: quartas-feiras, das 18h30min às 20h30min.
Coro Adulto Unimed Serra Gaúcha (a partir dos 20 anos)
- Regência: Ivan Montanha
- Vagas: 4 (sopranos), 3 (tenores), 3 (baixos).
- Ensaios: quintas-feiras, das 19h às 21h40min.