Cultura e Lazer

Dança
Notícia

Tratado como a revolução da chula, espetáculo da bailarina Emily Borghetti vai ser apresentado em Bento Gonçalves

A dança está diretamente ligada a história do tropeirismo, ciclo histórico e cultural que ajudou a formar a identidade do povo gaúcho entre os séculos 17 e 18. A sessão é gratuita, veja como reservar os bilhetes

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Augusto Martins

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