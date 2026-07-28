"Tocaremos Nazareth e Chiquinha, com espaço para algumas valsas mais melancólicas e muitos chorinhos", diz a pianista caxiense Olinda Allessandrini

O show será apresentado pela pianista Olinda Allessandrini e por Mathias 7 Cordas (violão), Alexandre Susine (cavaquinho) e Guilherme Sanches (pandeiro). Yasmin silva / Divulgação

Uma mistura da música recém-vinda da Europa com os ritmos africanos no início do século 19 criou o choro. O gênero é tema do Festival de Choro da Serra Gaúcha. O evento ocorre nos dias 1º e 2 de agosto, em São Francisco de Paula, com entrada gratuita.

A programação desta quinta edição presta reverência e homenagem às mulheres que constroem e renovam o choro, sejam elas professoras, cantoras ou compositoras. Entre os destaques está a pianista caxiense Olinda Alessandrini, que vai se apresentar ao lado do violonista Mathias 7 Cordas, do cavaquista Alexandre Susine e do pandeirista Guilherme Sanches.

Olinda conta que o convite para o festival surgiu após uma apresentação ao vivo com Mathias no programa Moderna Tradição, da TVE RS, focado na valorização da música popular brasileira.

— Foi um encontro incrível, tocamos juntos sem ensaio nenhum. Dali surgiu o convite para montarmos o grupo, acrescentando cavaquinho e pandeiro — lembra a pianista.

Olinda começou a estudar piano aos quatro anos, na Escola de Belas Artes de Caxias do Sul, com a professora Juliana Lamb. Na época, os chorinhos eram vetados no repertório erudito das salas de aula. O contato com o gênero só viria muitos anos depois, já diplomada, ao se debruçar sobre a obra de Ernesto Nazareth — compositor que levou as síncopas das ruas para os salões do Rio no século 19.

— No meu primeiro disco já gravei alguns choros e valsas dele. Depois, lancei um CD misturando o repertório brasileiro ao ragtime do americano Scott Joplin — conta.

Mais tarde, a pianista dividiu palcos com orquestras de cordas e formou um trio feminino dedicado a Chiquinha Gonzaga, a primeira pianista de choro da história brasileira. O mergulho rendeu até um recital performático em que Olinda harmonizava música e histórias sobre a vida da compositora.

— Estou sempre buscando novas vertentes. Este grupo de choro é fenomenal e é uma alegria fazer parte do festival. Tocaremos Nazareth e Chiquinha, com espaço para valsas melancólicas e, claro, muitos chorinhos — antecipa.

Veja outras atrações

Além de Olinda, a programação reserva a apresentação da cantora e educadora paulista Ana Malta, acompanhada do pianista paraguaio Oscar Aldama. Regionalismos e pratas da casa ganham espaço com o grupo caxiense Descendo a Serra. Formado por João Seben, Zeca Duarte e Felipe de Moraes, o trio terá a participação especial de Uyara Camargo nos vocais.

A cena da Capital estará representada pelo Grupo de Choro ao Léu. A formação reúne Dick Naza (clarinete), Roberto Farina (trompete), Paulo Taffarel (flauta transversal), Valério Aquino (violão de seis cordas), Roberto Nascimento (cavaquinho), além de Marcelo Pinto e Duka Lopes na percussão.

Confira a programação:

Sábado (1º)

Oficinas (Sociedade Cruzeiro - Rua Dr. Frederico Tedesco, 312)

10h - Composição Coletiva, com Mathias 7 Cordas

Composição Coletiva, com Mathias 7 Cordas 11h - Dinâmica e Interpretação no Choro, com João Seben, Zeca Duarte e Eduardo Arruda

Apresentação ao ar livre (Av. Júlio de Castilhos, em frente à Casa Amarela)

14h - Bandão da Oficina de Choro

Shows (Sociedade Cruzeiro - Rua Dr. Frederico Tedesco, 312)

17h - Grupo Choro ao Léu

Grupo Choro ao Léu 18h - Uyara Camargo e grupo Descendo a Serra

Uyara Camargo e grupo Descendo a Serra 19h - Ana Malta e Oscar Aldama

Ana Malta e Oscar Aldama 20h - Olinda Allessandrini e grupo

Domingo (2)

Show de encerramento (Auditório da Livraria Miragem - Av. Júlio de Castilhos, 811)