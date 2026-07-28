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"Tocaremos Nazareth e Chiquinha, com espaço para algumas valsas mais melancólicas e muitos chorinhos", diz a pianista caxiense Olinda Allessandrini

Festival homenageia o protagonista das mulheres no choro e reúne músicos de destaque em shows gratuitos nos dias 1º e 2 de agosto em São Francisco de Paula

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Augusto Martins

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