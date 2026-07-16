Selton Mello e Maria Fernanda Cândido vão receber o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado

Pela primeira vez, dois artistas serão premiados com o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado. A organização do evento anunciou nesta quinta-feira (16) que Maria Fernanda Cândido e Selton Mello vão receber a honraria neste ano.
Além disso, foi revelada a exibição hors-concours de La Perra, na noite de encerramento do festival, no dia 22 de agosto. A coprodução com o Chile que estreou em Cannes, tem direção de Dominga Sotomayor e tem Selton Mello no elenco e na produção executiva.
O Kikito de Cristal destaca grandes nomes que marcam presença no cinema nacional e internacional. Maria Fernanda e Selton integraram, respectivamente, os elencos de O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, longas brasileiros que marcaram as duas últimas temporadas do Oscar. Maria Fernanda Cândido já foi premiada com o Kikito de Melhor Atriz, em 2003, com o filme Dom.
Também foram divulgados 21 novos títulos que entraram na disputa pelos Kikitos do 54º Festival de Cinema de Gramado, que ocorre de 12 a 22 de agosto, com abertura oficial no dia 14.
Confira os novos competidores
Longas-metragens brasileiros e documentários
- Afrontosa (SP), de Coraci Ruiz e Julio Matos
- Empeleitada (PE), de Micaele Xukuru, Chico Ludermir e Sergio Borges
- Gonzaguinha, Da Maior Liberdade (RJ), de Susanna Lira
- O Projeto (SP), de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic
Mostra Competitiva Sedac Iecine de Longas-metragens Gaúchos
- A História Mais Triste do Mundo (Porto Alegre), de Hique Montanari
- Darcy Fagundes meu Famoso Pai Desconhecido (Porto Alegre), de Luciane Fagundes
- Filhas da Lua (Porto Alegre), de Tatiana Sager
- Morro da Cruz - Memória Popular (Porto Alegre), de Crystom Afronário
- Remanente - Voltagem (Porto Alegre), de Kapel Furman
Mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros
- A Menina que Queria Ser Pedra (MG), de Jackson Abacatu. 9’
- As Gêmeas (RJ), de Vanessa Aguiar. 11’
- Divino: Sua Alma, Sua Lente (MT), de Clea Torres e Gilson Costa, com codireção de Divino Tserewahú. 20’
- Fúrias (RS), de Nica Maleoa. 18’
- Graxa e o Zepelim (PE), de Camilo Soares. 21’
- Maior que a Casa Toda (RO), de Fabiano Barros e Neto Cavalcanti. 15’
- Mulher Papaya (SP), de Camila Tarifa. 19’
- Pão Doce (SP), de Wesley Gabriel Silva Santos. 17’
- Pique-Pega (RJ), de Mia Lima Rocha. 12’
- Revelação (RJ/SP/FR), de Gabriela I. Gaia. 17’
- 씨발 (Shibal) (SP), de João Rubio Rubinato. 20’
- Um Passeio (SP), de Thalles Cabral e Fernanda Rocha. 16'