Selton Mello e Maria Fernanda Cândido vão receber o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado

Maria Fernanda Cândido e Selton Mello vão receber o Kikito de Cristal em 2026. Reprodução / Reprodução

Pela primeira vez, dois artistas serão premiados com o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado. A organização do evento anunciou nesta quinta-feira (16) que Maria Fernanda Cândido e Selton Mello vão receber a honraria neste ano.

Além disso, foi revelada a exibição hors-concours de La Perra, na noite de encerramento do festival, no dia 22 de agosto. A coprodução com o Chile que estreou em Cannes, tem direção de Dominga Sotomayor e tem Selton Mello no elenco e na produção executiva.

O Kikito de Cristal destaca grandes nomes que marcam presença no cinema nacional e internacional. Maria Fernanda e Selton integraram, respectivamente, os elencos de O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, longas brasileiros que marcaram as duas últimas temporadas do Oscar. Maria Fernanda Cândido já foi premiada com o Kikito de Melhor Atriz, em 2003, com o filme Dom.

Também foram divulgados 21 novos títulos que entraram na disputa pelos Kikitos do 54º Festival de Cinema de Gramado, que ocorre de 12 a 22 de agosto, com abertura oficial no dia 14.

Confira os novos competidores

Longas-metragens brasileiros e documentários

Afrontosa (SP), de Coraci Ruiz e Julio Matos

Empeleitada (PE), de Micaele Xukuru, Chico Ludermir e Sergio Borges

Gonzaguinha, Da Maior Liberdade (RJ), de Susanna Lira

O Projeto (SP), de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic

Mostra Competitiva Sedac Iecine de Longas-metragens Gaúchos

A História Mais Triste do Mundo (Porto Alegre), de Hique Montanari

Darcy Fagundes meu Famoso Pai Desconhecido (Porto Alegre), de Luciane Fagundes

Filhas da Lua (Porto Alegre), de Tatiana Sager

Morro da Cruz - Memória Popular (Porto Alegre), de Crystom Afronário

Remanente - Voltagem (Porto Alegre), de Kapel Furman

Mostra competitiva de curtas-metragens brasileiros