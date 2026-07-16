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Selton Mello e Maria Fernanda Cândido vão receber o Kikito de Cristal no Festival de Cinema de Gramado

Essa será a primeira vez em que dois artistas recebem o prêmio na mesma edição do evento

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Gabriela Alves

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