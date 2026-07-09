Cultura e Lazer

Medida temporária
Notícia

Secretaria da Cultura interrompe atividades do Coro Municipal, Cia. de Dança e Orquestra de Sopros, em Caxias do Sul

Razão alegada é a falta de recursos durante a vigência de decreto de contenção de despesas pela prefeitura. Artistas foram comunicados nesta quinta-feira (9), por meio de uma reunião online

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Andrei Andrade

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