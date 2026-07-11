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E agora, o que fazer?
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"Se eu seguro ele em casa fica agitado", diz mãe sobre a dificuldade de entreter o filho nas férias

Pais buscam alternativas para conciliar o trabalho e a nova rotina da gurizada durante o recesso escolar

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Augusto Martins

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