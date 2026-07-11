"Se eu seguro ele em casa fica agitado", diz mãe sobre a dificuldade de entreter o filho nas férias

Juliana e Júlio (ao centro) precisam deixar o filho na casa dos avós durante as férias por conta da rotina de trabalho. Arquivo Pessoal / Divulgação

As férias escolares de inverno chegaram e com elas o desafio: o que fazer com as crianças? A situação se complica ainda mais para os pais que precisam sair de casa para trabalhar. Esse é o dilema da dentista Juliana Maraschin Rech Demétrio, 31 anos, e do comprador Júlio Augusto Demétrio, 33. Durante o ano, Augusto estuda na Escola Infantil Caminhos da Vida no período da tarde. Contudo, nas férias de inverno, a saída foi recorrer à boa vontade dos avós para cuidar dele nas férias.

— Ele fica na casa dos avós desde bem bebezinho, porque eu voltei a trabalhar cedo, logo depois que eu ganhei ele. Antes dele ir para a escolinha, antes ainda de completar dois aninhos, ele ficava o dia inteiro com a minha mãe. Claro que eu tenho a liberdade de horários, tenho agenda flexível, mas mesmo assim, todos os dias de manhã cedo eu deixo ele na casa dos meus pais — conta a dentista.

Apesar do trabalho passar a sensação de afastamento entre o filho e os pais, Juliana diz que sempre existe um espaço na rotina durante o dia dela e do marido para encontrarem o filho, como é o caso do horário do almoço. Após, terem esse momento tão importante, retornam aos seus serviços e voltam no início da noite para buscá-lo.

Na casa dos avós, Augusto desempenha diversas funções e tarefas de casa que o mantém ativo, garantem aprendizado e também o fazem gastar energia.

Augusto Rech Demétrio junto dos avós. Arquivo Pessoal / Divulgação

— Meu pai tem uma obra lá em casa, e ele leva o Augusto ver a obra, brincar com tijolo, brincar no cascalho. Ele não costuma ficar muito agitado na casa dos meus pais, mas se eu seguro ele dentro de casa comigo, ele fica agitado. Quando ele está de férias, ele passa o dia inteiro na casa dos meus pais, ele chega em casa, às vezes, mais cansado do que quando ele vai pra escola. Porque ele passa o dia inteiro ativo, tudo dentro da faixa etária dele — explica Juliana.

A dentista ainda conta que a boa relação do filho com os avós maternos faz com que o pequenos às vezes não queira nem voltar para a própria casa:

— Ele fica lá porque são meus pais, porque cuidam e porque ele é apaixonado por eles. Como ele fica com eles desde pequenininho, ele prefere mil vezes a casa do nono e da nona do que a casa dele. Às vezes é sustentável. Mas quando ele era mais pequenininho era uma guerra para tirá-lo de lá no final do dia — brinca.

"Se a criança ficar na frente das telas, a ansiedade e a energia vão aumentar cada vez mais"

Giovana Grison é psicóloga, especialista em Educação Inclusiva, em Arteterapia e em Teoria e Técnica, além de doutoranda em Filosofia. Arquivo Pessoal / Divulgação

A psicóloga, Giovana Grison explica que a rotina é essencial para estruturar a vida de uma criança. No entanto, quando esses costumes do dia a dia são interrompidos, como é o caso das férias, são altas as probabilidades de que o sentimento de ansiedade se manifeste.

— Manter uma rotina ajuda a criança a não ter aqueles picos de energia intensos que os pais não conseguem lidar. Atividades ao ar livre, conversas, leituras, enfim, reservar um tempo de qualidade também ajuda. Porque se a criança ficar nas telas, no celular, na televisão e tudo mais, vai aumentar cada vez mais a ansiedade e a energia, e quando os pais chegarem em casa vai ser impossível controlar esse gás todo — enfatiza a psicóloga.

Ao mesmo tempo, salienta Giovana, os pais devem encontrar um equilíbrio entre as atividades oferecidas e os desejos particulares das crianças.

— A pergunta não precisa ser "como ocupar essa criança?", mas "como oferecer experiências que façam sentido para ela". Porque infância não é um período para acelerar o desenvolvimento, é justamente o tempo em que ele acontece através da brincadeira, da curiosidade, do movimento, do afeto e das pequenas experiências do cotidiano. Hoje existe uma pressa enorme em entreter as crianças. Um pouco de tédio costuma ser justamente o espaço onde nasce a criatividade. Se o adulto resolve todos os minutos livres oferecendo telas ou atividades prontas, a criança perde oportunidades de inventar, de criar, de fantasiar.

Dicas de atividades para a gurizada nas férias. Svitlana / stock.adobe.com

Dicas de atividades para a gurizada nas férias

Listamos a seguir, algumas opções de diversão entre oficinas, colônias de férias, horários de funcionamento de bibliotecas e grade de filmes para ver nos cinemas. Boa diversão:

Filmes em cartaz

Julho é tradicionalmente o mês de lançamentos de filmes para a gurizada. Veja a seguir a programação das salas de cinema da Serra:

"Toy Story 5"

"Toy Story 5" em cartaz no GNC Cinemas e Cinépolis, em Caxias. Disney / Divulgação

Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século 21: os dispositivos eletrônicos.

Classificação indicativa: 6 anos

6 anos Duração: 1h40min

1h40min Sessões no GNC Cinemas e no Cinépolis San Pelegrino.

"Supergirl"

"Supergirl" pode ser assistido no GNC e no Cinépolis, em Caxias. Warner / Divulgação

Quando um adversário tão inesperado quanto implacável parece muito próximo de ganhar a batalha, Kara Zor-El, também conhecida como Supergirl, não sem muita relutância, faz uma parceria improvável em uma épica jornada interestelar de vingança e justiça.

Classificação indicativa: 14 anos

14 anos Duração: 1h39min

1h39min Sessões no GNC Cinemas e no Cinépolis San Pelegrino.

"Minions & Monstros"

"Minions & Monstros" em cartaz em Caxias do Sul. Universal Pictures / Divulgação

Os Minions embarcam em uma jornada para encontrar criaturas assustadoras para aparecerem em seu filme de monstros.

Classificação indicativa: 10 anos

10 anos Duração: 1h27min

1h27min Sessões no GNC Cinemas e no Cinépolis San Pelegrino.

"Dia D"

Dia D / Reprodução

A trama de Dia D explora a existência de alienígenas, mostrando como essa descoberta irá afetar as pessoas ao redor do mundo em nossa sociedade atual.

Classificação indicativa: 12 anos

12 anos Duração: 2h26min

2h26min Sessões no GNC Cinemas e no Cinépolis San Pelegrino.

"Authentic Games No Império Desconectado"

A gurizada pode assistir "Authentic Games No Império Desconectado" no Cinépolis, em Caxias do Sul. Reprodução / Divulgação

Após anos comandando um mundo offline, o Império Desconectado decide se vingar. O Imperador planeja sequestrar Marco Túlio, criador do Authentic Games, para levar alegria ao seu reino sombrio. Ao entrar nesse universo, Marco Túlio se transforma em Authentic, um simpático boneco, e embarca em uma grande aventura para resgatar a Família Craft e enfrentar o Império.

Classificação indicativa: 6 anos

6 anos Duração: 1h11min

1h11min Sessões no Cinépolis San Pelegrino.

"Moana"

"Moana" entra em cartaz nesta semana nos cinemas GNC e Cinépolis, em Caxias do Sul. Disney / Divulgação

Durante a jornada, Moana conhece o poderoso semideus Maui, que a guia em sua busca para se tornar uma mestre em encontrar caminhos. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

Classificação indicativa: 6 anos

6 anos Duração: 1h15min

1h15min Sessões no GNC Cinemas e no Cinépolis San Pelegrino.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia"

Courtesy of Sony Pictures / Divulgação

Após o fenômeno global de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Homem-Aranha: Um Novo Dia marca um capítulo totalmente novo para Peter Parker e o Homem-Aranha. Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama.

Classificação indicativa: 6 anos

Duração: 2h

Disponível no GNC Cinemas e no Cinépolis San Pelegrino, a partir de 29/07

Oficinas e colônias de férias em Caxias do Sul

Listamos a seguir algumas opções de atividades para a gurizada durante as férias. Há desde opções como colônias de férias até mesmo oficinas em diversos espaços da cidade. Nem tudo é pago.

Brincando nas Férias do Sesc

A programação contará com diversas atividades recreativas, esportivas e educativas. Sesc Caxias do Sul / Divulgação

Crianças de 5 a 12 anos podem frequentar o Brincando nas Férias do Sesc Caxias do Sul. As atividades recreativas como contação de história, oficinas culinárias, entre outras brincadeiras ocorrem de 20 a 24 e de 27 a 31 de julho, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

Durante as duas semanas, a programação contará com diversas atividades recreativas, esportivas e educativas como Olimpíadas da Diversão, circuito Power Kids, Respeito, Quiz Explosivo, Estúdio Criativo, Ateliê das Cores, Mundo Encantado das Histórias, Festival/Festa das Fantasias e Momentos livres para brincar e integração entre as crianças.

Quanto custa

Os valores por semana são R$ 180 (trabalhadores do comércio); R$ 190 (empresários do comércio); e R$ 210 (público geral). As vagas são limitadas. Mais informações pelos telefones (54) 98407-0351 ou (54) 3209-8250.

(trabalhadores do comércio); R$ 190 (empresários do comércio); e R$ 210 (público geral). Mais informações pelos telefones (54) 98407-0351 ou (54) 3209-8250. O Sesc Caxias do Sul fica na Rua Moreira César, 2462 - bairro Pio X - Caxias do Sul.

Colônia de Férias das Lojas Magnabosco

As atividades na Loja Magnabosco, em Caxias do Sul, ocorrem nos dias 21, 22 e 23 de julho. Laboratório Fantasia / Divulgação

Com oficinas criativas pensadas para despertar a imaginação e transformar o período de férias em momentos especiais, a Loja Magnabosco, em parceria com a Laboratório Fantasia, vai promover uma Colônia de Férias para os pequenos.

As atividades ocorrem nos dias 21, 22 e 23 de julho. Estão na programação oficinas de Body Paint com pintura em corpo, práticas de muralismo e dança das cores; o Circo Encantado com curso de malabares, maquiagens circenses, oficina de acrobacias e apresentação e desfiles; e o Mestre Cuca com aula de culinária, food art e piquenique coletivo.

Quanto custa

O valor para frequentar as oficinas é de R$ 165 , cada uma. Mas, o combo que inclui os três cursos pode ser adquirido por R$ 450 . As inscrições podem ser feitas pelo telefone (54) 9637-5972.

, cada uma. Mas, o combo que inclui os três cursos pode ser adquirido por . As inscrições podem ser feitas pelo telefone (54) 9637-5972. A Loja Magnabosco fica localizada na rua Sinimbu, 1.824 - Centro - Caxias do Sul.

Temporada de Férias da Estação Téti

As inscrições custam R$ 150 por dia. Giovani Boff / Divulgação

Dos dias 20 a 31 de julho, das 13h30min às 19h30min, ocorre a Temporada de Férias da Estação Téti. As atividades incluem oficinas de cerâmica, escultura, bordado em bastidor, quilling paper art, pintura, macramê, customização de bonés, custom bag, dança criativa, experimentações artísticas para bebês, Dia da Pizza, Karaokê Téti e Palco Aberto, além de jogos, Floor Game, integração e momentos de convivência.

Quanto custa

As inscrições custam R$ 150 por dia. Além das brincadeiras, o lanche também está incluso. Mais informações pelo telefone (54) 3019-2605.

Além das brincadeiras, o lanche também está incluso. Mais informações pelo telefone (54) 3019-2605. A Estação Téti fica localizada na rua Dr. Augusto Pestana, 145 - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul.

Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo

A primeira oficina ocorre no dia 18 de julho, das 15h às 17h. Fundação Marcopolo / Divulgação

Com três oficinas gratuitas disponíveis para o público geral, a Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo também terá programação para os pequenos curtirem as férias.

A primeira ocorre no dia 18 de julho, das 15h às 17h. Nela, os professores Gio e Doug irão ensinar na prática como transformar materiais simples em borboletas que se movem.

As demais atividades ocorrem no dia 25 de julho como a Roda de Cantada para pais, mães e bebês, ministrada por Chiara e Beto Herrera e a oficina de Ilustração e Toy Art, com Gio e Doug. Ambas as ações se iniciam às 15h.

Quanto custa

As aulas são gratuitas , mas é sugerida a doação de um livro em bom estado para o acervo da Biblioteca Parque. As inscrições devem ser feitas por meio dos links fixado na bio do Instagram da Biblioteca Parque .

, mas é para o acervo da Biblioteca Parque. As inscrições devem ser feitas por meio dos links fixado na bio do . A Biblioteca Parque da Fundação Marcopolo fica localizado na Av. Júlio de Castilhos, 445 - bairro Nossa Sra. de Lourdes - Caxias do Sul.

Espaço Multicultural Carla Vanez

As inscrições podem ser feitas pelo telefone (54) 99999-1903. Espaço Multicultural Carla Vanez / Divulgação

A Colônia de Férias Artística, durante três tardes, realiza oficinas criativas conduzidas por artistas e educadores, explorando diferentes linguagens de forma divertida, acolhedora e cheia de descobertas para crianças de 7 a 11 anos.

As aulas ocorrem nos dias 27, 29 e 31 de julho, das 13h30 às 17h30. Entre as atividades estão teatro, circo, dança, canto, culinário, cinema, entre outras.

Quanto custa

As aulas custam R$ 85 por dia ; o combo com as três tardes custa R$ 180, no primeiro lote e R$ 210, no segundo lote. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (54) 99999-1903.

; o combo com as três tardes custa R$ 180, no primeiro lote e R$ 210, no segundo lote. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (54) 99999-1903. O Espaço Multicultural Carla Vanez fica localizado na Av. Júlio de Castilhos, 1188, sala 51.

Equipamentos públicos da Secretaria da Cultura

Boa parte dos espaços públicos administrados pela Secretaria Municipal da Cultura estão preparados para oferecer opções de lazer para a gurizada durante o ano todo e não apenas no período das férias. Veja algumas das opções:

Biblioteca Parque dos Macaquinhos

A biblioteca fica localizada no Parque dos Macaquinhos. Funciona de quinta-feira a sábado, 12h30min às 17h30min. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Outra opção para estimular a leitura é a Biblioteca Parque dos Macaquinhos. Com um acervo reunindo cerca de 7.500 exemplares, focados na literatura infantojuvenil, o espaço é referência em literatura para as infâncias e juventude, cultura e convivência em meio à natureza.

A Biblioteca Parque dos Macaquinhos funciona de quinta-feira a sábado, das 12h30min às 17h30min e fica na Rua Dr. Montaury - bairro Exposição - Caxias do Sul.

Praça CEU

Praça CEU fica no bairro Cidade Nova. Matheus Lisbôa / Divulgação

A Praça CEU possui biblioteca gratuita, cine teatro digital, quadras esportivas, pista de skate, parquinho infantil moderno, salas multiuso, academia para a terceira idade, CRAS Oeste, bicicletário e banheiros públicos. .

A praça fica localizada na rua Abel Postali, 1767, no bairro Cidade Nova. O local permanece aberto das 6h às 22h.

Centro de Cultura Ordovás

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Antonio Valiente / Agencia RBS

O Centro de Cultura Ordovás abriga a Sala de Cinema Ulysses Geremia, que durante as férias irá exibir filmes com classificação indicativa para os pequenos no Cine Kids. As sessões ocorrerão nas duas últimas semanas do mês de julho (nos dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29), sempre às 15h e com entrada gratuita. A programação vai ser divulgada nos próximos dias.