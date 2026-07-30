Saiba quem são os escritores selecionados para a 22ª edição do Passaporte da Leitura

Estudantes de 44 escolas das redes municipal e estadual, previamente selecionadas, vão participar da atividade. Tatieli Sperry / Divulgação

Doze autores irão participar da 22ª edição do Passaporte da Leitura da Feira do Livro de Caxias do Sul. Com 44 escolas selecionadas, os alunos irão participar de um encontro com os estudantes para discutirem as obras que serão lidas. Após a leitura, os títulos serão entregues as escolas para integrarem o acervo das suas bibliotecas.

Os seminários vão ocorrer durante a Feira do Livro, no Teatro Pedro Parenti. Além disso, parte dos autores presentes estarão também na programação do evento literário com palestras e oficinas.

Conheça os escritores:

Alexandre de Castro Gomes

Autor de livros focando na literatura infantil e juvenil, Alexandre escreveu os livros Condomínio dos Monstros (2010), Quem matou o Saci? (2017) e O livro que lê gente (2016), Alexandre é reconhecido pelo seu trabalho com monstros e com o folclore nacional.

Andréia Vieira

É artista visual, ilustradora e autora de literatura infantil, além de criar projetos gráficos para revistas e jornal, ministrando oficinas para crianças com brinquedos e personagens articulados de papel. É autora do Betina Quero-Quero (2015).

Caio Zero

É artista-educador, quadrinista e ilustrador também. O carioca é autor de livros como Rumi (2021), Cavaleiro Macunaíma (2022), Dissociação (2023) e Aqui e aqui (2023).

Christian David

Tem mais de 40 títulos publicados, sendo um nome de destaque na literatura para a infância e juventude. É autor dos livros Mundo Robô e Será o Bicho?, ambos premiados.

Elaine Pasquali Cavion

Elaine, que já trabalhou no PPEL da Secretaria da Cultura de Caxias do Sul, é autora de destaque com títulos que receberam prêmios e distinções, além de publicação internacional.

Elisabete da Cruz

Elisabete da Cruz é pedagoga, empreendedora cultural, especialista em educação transdisciplinar e livros para as infâncias, tendo assinado mais de 30 obras.

Gisele Federizzi

Gisele é escritora, ilustradora e assessora literária, também com mais de 30 títulos lançados e recomendados.

Guilherme Karsten

O catarinense Guilherme Karsten tem publicações em mais de 30 idiomas. O seu livro mais recente é intitulado Carona, e foi lançado neste ano.

Leo Cunha

Leo é de Minas Gerais e publica desde 1993, tendo a assinado cerca de 90 livros. É escritor dos Na Passarela do Mundo (2025), A Letra (2025) e o mais recente Cadê o Rio Que Estava Aqui? (2026), entre outros.

Paula Taitelbaum

Ela é ilustradora e autora, com títulos premiados e com articulação nacional na cena literária. É autora dos livros Ora Bolas (2019), Poeamo-me: Poemas de amor e desamor próprio (2024) e Tem Festa na Floresta (2025), entre outras obras.

Silvana Salerno

É autora de livros para as infâncias e as juventudes que falam sobre mitologia, aventura, folclore e cultura popular brasileira, indígena, africana e latino-americana para todos.

Xadalu Tupã Jekupé