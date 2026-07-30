Cultura e Lazer

Feira do Livro de Caxias
Notícia

Saiba quem são os escritores selecionados para a 22ª edição do Passaporte da Leitura

Atividade reúne estudantes de 44 escolas das redes municipal e estadual para encontros com 12 autores

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Augusto Martins

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