Representando a 25ª Região Tradicionalista, jovens talentos da Serra se destacam no Enart, em Erechim

Os jovens talentos da Serra Gaúcha voltaram de Erechim com resultados expressivos no 3º ENART Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, que reuniu reuniu competidores de 30 municípios do Estado no último final de última semana. Representando a 25ª Região Tradicionalista, crianças e adolescentes de Caxias do Sul e Farroupilha conquistaram títulos e pódios em danças tradicionais e modalidades individuais.
O principal destaque foi o CTG Heróis Farroupilhas, de Caxias do Sul, que conquistou o título de campeão estadual nas Danças Tradicionais da categoria Juvenil. Já o CTG Rancho de Gaudérios, de Farroupilha, garantiu o terceiro lugar na categoria Mirim do mesmo concurso.
Nas provas individuais, Pedro Henrique de Aquino Frois, do CTG Rincão da Lealdade, de Caxias do Sul, foi campeão estadual na modalidade Gaita Piano Mirim e ainda conquistou o terceiro lugar como Intérprete Solista Vocal Mirim.
O coordenador da 25ª Região Tradicionalista, Rodrigo Ramos, celebrou as conquistas dos jovens talentos serranos:
- Cada conquista é fruto do trabalho dos instrutores, das famílias envolvidas e, principalmente, dos jovens, que demonstraram talento, disciplina e amor pela tradição gaúcha. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo e que o futuro do tradicionalismo está em boas mãos.