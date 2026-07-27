Cultura e Lazer

Pré-mirim, Mirim e Juvenil
Notícia

Representando a 25ª Região Tradicionalista, jovens talentos da Serra se destacam no Enart, em Erechim

CTGs de Caxias do Sul e de Farroupilha conquistaram pódio no concurso de Danças Tradicionais, nas categorias Juvenil e Mirim. Também teve prêmio individual 

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