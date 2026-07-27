Representando a 25ª Região Tradicionalista, jovens talentos da Serra se destacam no Enart, em Erechim

CTG Heróis Farroupilhas, de Caxias do Sul, brilhou no concurso de Danças Tradicionais da categoria Juvenil, saindo com o título 25ª RT / Divulgação

Os jovens talentos da Serra Gaúcha voltaram de Erechim com resultados expressivos no 3º ENART Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, que reuniu reuniu competidores de 30 municípios do Estado no último final de última semana. Representando a 25ª Região Tradicionalista, crianças e adolescentes de Caxias do Sul e Farroupilha conquistaram títulos e pódios em danças tradicionais e modalidades individuais.

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O principal destaque foi o CTG Heróis Farroupilhas, de Caxias do Sul, que conquistou o título de campeão estadual nas Danças Tradicionais da categoria Juvenil. Já o CTG Rancho de Gaudérios, de Farroupilha, garantiu o terceiro lugar na categoria Mirim do mesmo concurso.

CTG Rancho de Gaudérios, de Farroupilha, garantiu o terceiro lugar na categoria Mirim do concurso de Danças Tradicionais do Enart 25ª RT / Divulgação

Nas provas individuais, Pedro Henrique de Aquino Frois, do CTG Rincão da Lealdade, de Caxias do Sul, foi campeão estadual na modalidade Gaita Piano Mirim e ainda conquistou o terceiro lugar como Intérprete Solista Vocal Mirim.

O coordenador da 25ª Região Tradicionalista, Rodrigo Ramos, celebrou as conquistas dos jovens talentos serranos: