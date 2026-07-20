"Queremos que a nossa arte seja vista e reconhecida", diz organizadora do Festival Universitário de Cinema da UCS

Troféu Patinha de Ouro vai ser entregue durante a premiação que ocorre no dia 24 de outubro, no UCS Cinema. Tiago Garda / Divulgação

Em busca de novos olhares e novas histórias que acontecem pelo Rio Grande do Sul, o Festival Universitário de Cinema da UCS chega à terceira edição com uma novidade. Filmes produzidos em outras instituições de Ensino Superior do Estado poderão concorrer às premiações. Antes, o concurso era restrito a produções realizadas por alunos da instituição caxiense.

O pontapé inicial do festival partiu dos alunos do curso de Audiovisual da Universidade de Caxias do Sul, em 2024. Na época, a intenção era justamente ter um espaço para exibir as produções criadas por eles.

— Durante o curso, os alunos têm a chance de produzir curtas para diferentes disciplinas, e, antes do Festival, os filmes eram vistos apenas na última aula e depois esquecidos, não eram divulgados. Com o festival, os alunos têm a chance de mostrar essas obras e já se acostumar com seu trabalho sendo assistido pelo público em uma grande tela — explica Catherine Pires Pedroni, graduanda do curso de Audiovisual da UCS e uma das organizadoras do festival.

Além de Catherine, são responsáveis pela organização Angela Michelon, Rodrigo Flores Natel de Camargo, Germano Daneluz Raiman, João Vitor Romanini Carneiro, Bibianna Pozenato, Carolina de Nantes Dossin, Morgana Ramos Lacerda, William Dias Silveira, Gabriela Favero Lemes da Silva e Gustavo Jander.

Após duas edições de sucesso só com as produções dos alunos da UCS, a organização do festival decidiu dar um passo importante e abrir a convocatória para outras instituições do Rio Grande do Sul.

— Queremos que o cinema universitário seja visto, que as pessoas saibam que existem instituições de ensino ligadas ao cinema no RS. Um festival com foco universitário dá mais visibilidade a essas instituições e ao futuro do cinema rio-grandense. Queremos que a nossa arte seja vista e reconhecida com a importância que carrega. E que, cada vez mais, novas histórias sejam contadas — enfatiza Catherine.

Internacionalização do Festival Universitário está nos planos da UCS

O coordenador do curso de Cinema da UCS, Gustavo Pozza, entende essa nova fase do festival como um momento de maturidade e relembrou o início da iniciativa, que tinha o objetivo somente de expor e valorizar o trabalho dos alunos da universidade.

— Esse é um festival que só vai crescer. Ele começou com uma ideia desses alunos de mostrarem a sua produção dentro da universidade e foi se desenvolvendo. Agora traz pessoas de outros cursos do Estado, e a tendência é que o evento, nas próximas edições, aceite produções nacionais e em breve até internacionais. Isso mostra a importância do audiovisual na cultura brasileira, como estamos reconhecendo essa forma de se manifestar do cinema brasileiro — comemora Pozza.

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Como participar

As obras podem ser inscritas até o dia 15 de agosto por meio de formulário neste link .

. O Festival Universitário de Cinema da UCS ocorre no dia 24 de outubro, no UCS Cinema.

Veja as categorias

O festival possui duas categorias: