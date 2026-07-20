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"Queremos que a nossa arte seja vista e reconhecida", diz organizadora do Festival Universitário de Cinema da UCS

Antes limitado à alunos da Universidade de Caxias do Sul, evento se abre à participação de outras instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul

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Augusto Martins

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