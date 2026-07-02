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Quem será o novo Papai Noel de Gramado? Cidade busca candidatos após morte do antigo "bom velhinho"

Júlio Rodrigues, que foi o Papai Noel oficial do Natal Luz por duas décadas, morreu em maio, aos 71 anos. Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter barba natural e mais de 50 anos

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Ana Júlia Griguol

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