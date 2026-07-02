Quem será o novo Papai Noel de Gramado? Cidade busca candidatos após morte do antigo "bom velhinho"

Inscrições para ser Papai Noel do Natal Luz estão abertas até 17 de julho. Cleiton Thiele / Divulgação

Gramado é uma cidade que vive o Natal o ano todo. O município tem o maior evento natalino do Brasil, o Natal Luz, e está em busca de um substituto para interpretar seu principal personagem: o Papai Noel. A vaga está aberta e os interessados já podem se inscrever.

O escolhido vai substituir Júlio Rodrigues, que foi o Papai Noel oficial do Natal Luz de Gramado por duas décadas. Ele morreu em maio, aos 71 anos, em decorrência de um câncer.

As inscrições seguirão abertas até o dia 17, às 12h, e devem ser feitas pelo e-mail papainoeldonatalluz@gmail.com. Após envio, os candidatos recebem um formulário com as instruções para participar do processo seletivo. Segundo o diretor artístico do Grande Desfile de Natal, Rodrigo Drechsler, as audições serão feitas em cinco etapas.

Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter barba natural e mais de 50 anos. O anúncio do vencedor deve ser feito em agosto.

— Os candidatos precisam preencher o formulário, enviar uma foto e gravar um vídeo caracterizados. É uma seleção específica para Papai Noel. Após a primeira triagem, faremos uma audição presencial com os selecionados no intuito de conhecer melhor cada um deles — explica Drechsler.

O 41° Natal Luz de Gramado ocorrerá de 22 de outubro de 2026 a 17 de janeiro de 2027. Durante o evento, o personagem é a figura central da Casa do Papai Noel, na Vila de Natal, onde recebe diariamente milhares de visitantes.

Quem era Júlio Rodrigues

Júlio Rodrigues completou duas décadas como Papai Noel em 2025. Em uma entrevista que deu na época à RBS TV, ele contou seu segredo: "Eu deixo a barba crescer por seis meses, depois é só aparar e manter bem branquinha".

Em entrevista ao g1 em 2018, ele se emocionou ao lembrar de um dos pedidos mais difíceis que ouviu.