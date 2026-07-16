Cultura e Lazer

Manifestação
Notícia

Protesto contra cortes na Secretaria da Cultura em Caxias do Sul tem performances e "Marcha Fúnebre"

Artistas, produtores e apoiadores da comunidade cultural da cidade se reuniram no Largo da Prefeitura e depois seguiram para a Câmara de Vereadores onde participariam de uma reunião pública no Plenarinho da Casa

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS