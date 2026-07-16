Protesto contra cortes na Secretaria da Cultura em Caxias do Sul tem performances e "Marcha Fúnebre"

Protesto ocorreu nesta quinta-feira (16) no largo da prefeitura de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

Um grupo de artistas e apoiadores da comunidade cultural em Caxias do Sul realizou um protesto na tarde desta quinta-feira (16), em frente à prefeitura. O ato foi motivado pelos cortes da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), que forçaram a interrupção das atividades e a suspensão dos pagamentos a artistas do Coro Municipal, da Orquestra Municipal de Sopros e Companhia Municipal de Dança.

A concentração iniciou por volta das 14h e se estendeu ao longo da tarde, com discursos contra o governo de Adiló Domenico e com performances artísticas dos grupos atingidos. Músicos da orquestra chegaram a executar a Marcha Fúnebre. O ato também contou com a presença de representantes de entidades como o Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) e o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões (Sated), além de movimentos sociais e de vereadores da oposição ao governo municipal.

Caxias do Sul precisa voltar a ser uma cidade que valoriza a arte e reconhece a importância de quem trabalha pela cultura. JAQUELINE AIRES atriz e produtora cultural

Embora tenha transcorrido de maneira pacífica, o momento mais tenso ocorreu quando o grupo adentrou o centro administrativo, erguendo cartazes e cantando contra Adiló, permanecendo no espaço por alguns minutos até que os manifestantes voltassem à rua. Ao final da tarde, o grupo se deslocou para a Câmara de Vereadores, onde alguns dos integrantes participariam de uma reunião pública no Plenarinho.

Uma das organizadoras do ato, a atriz e produtora cultural Jaqueline Aires, destacou a importância da união em torno dos artistas diretamente afetados com as interrupções dos grupos artísticos e celebrou a boa adesão ao protesto, que reuniu mais de 100 pessoas. Jaqueline lamentou, contudo, a ausência previamente anunciada de representantes da SMC na reunião da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer da Câmara, presidida pelo vereador José Abreu, o Jack: