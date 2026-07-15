Cultura e Lazer

Valorização da cultura
Notícia

Projeto que revitalizou bibliotecas em oito cidades brasileiras chega a Bento Gonçalves

O acervo entregue às escolas do município da Serra reúne obras de diferentes culturas e perspectivas, incluindo escritores indígenas, negros e de expoentes da literatura contemporânea

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Gabriela Alves

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