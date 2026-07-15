Projeto que revitalizou bibliotecas em oito cidades brasileiras chega a Bento Gonçalves

Duas bibliotecas de escolas municipais de Bento Gonçalves tiveram seus espaços renovados e os acervos ampliados. Wladimir Raeder / Divulgação

Duas escolas municipais de Bento Gonçalves inauguram suas bibliotecas revitalizadas nesta quinta (16) e sexta-feira (17) a partir do Projeto Bi-Bi: Caminhos da Alfabetização. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) General Rondon (bairro Barracão) e a Emef Princesa Isabel (bairro Vila Nova), tiveram seus espaços renovados e os acervos selecionados com cerca de 200 obras.

Em Bento Gonçalves, o projeto beneficia cerca de 600 estudantes e 60 professores da rede municipal de ensino.

— A proposta cria experiências em que a literatura desperta curiosidade e diálogo, tendo uma mediação de leitura por meio de histórias, brincadeiras, jogos corporais, oralidade, música, teatro e práticas artísticas que tornam o contato com os livros uma experiência afetiva e significativa — explica Taís Toledo, gerente de Sustentabilidade, Responsabilidade Social e presidente da Fundação Smurfit Westrock Brasil, responsável pelas revitalizações.

"Investir em educação e cultura é uma das formas mais efetivas de gerar impacto social"

Ao longo dos últimos meses, os estudantes também participaram das oficinas conduzidas por arte-educadores, com a metodologia desenvolvida pela educadora Isabela Vilela.

— A entrega das bibliotecas representa um dos principais legados da iniciativa, que alia infraestrutura, formação de educadores e arte-educação para despertar o interesse pela leitura desde os primeiros anos escolares e transformar o livro em um elemento presente no cotidiano das crianças. Estamos falando da oportunidade de ampliar o acesso ao conhecimento, estimular a criatividade e contribuir para o desenvolvimento educacional dessas crianças ao longo de toda a sua trajetória escolar — pontua Taís.

Um diferencial da metodologia está na valorização da bibliodiversidade. O acervo entregue às escolas reúne obras de diferentes autores, culturas e perspectivas, incluindo escritores indígenas, negros e produções contemporâneas.

Projeto que beneficia duas escolas de Bento Gonçalves é realizado desde 2023 e já revitalizou oito cidades brasileiras, impactando aproximadamente 7,3 mil crianças e mais de 400 professores. Wladimir Raeder / Divulgação

Como parte das ações do projeto, as formações para professores voltadas à mediação literária e à Hora do Conto acontecerão durante o mês de agosto nas duas escolas contempladas. A iniciativa oferecerá ferramentas para que a leitura continue integrada ao cotidiano escolar, fortalecendo as práticas pedagógicas e ampliando o impacto das bibliotecas mesmo após a conclusão das demais atividades do projeto.

— Acreditamos que investir em educação e cultura é uma das formas mais efetivas de gerar impacto social positivo e oportunidades para as futuras gerações. Por isso, buscamos apoiar projetos que deixem benefícios permanentes para estudantes, educadores e famílias — afirma Taís.

As inaugurações das bibliotecas também contarão com uma apresentação teatral em cada uma das escolas. O grupo Ueba – Produtos Notáveis apresentará o espetáculo O Incrível Caso do Sumiço das Letras.

Sobre o projeto de revitalização