Projeto Ecossistema da Montanha recebe compositor e diretor musical Caio Amon, nesta terça-feira, em Caxias

Amon falará sobre o processo criativo envolvido na elaboração de trilhas sonoras para cinema Divulgação / Divulgação

O diretor musical e compositor porto-alegrense Caio Amon estará nesta terça-feira em Caxias do Sul, como convidado do projeto Ecossistema da Montanha. Amon irá ministrar a masterclass “Música, Cinema e o Processo da Trilha Sonora para Cinema”, às 17h, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás). A atividade é aberta e gratuita, sendo voltada para estudantes, produtores audiovisuais, músicos e interessados em conhecer os bastidores da criação de trilhas sonoras para o cinema.

Durante o encontro, Amon compartilhará sua trajetória e os processos criativos envolvidos na composição de trilhas, abordando a relação entre música, narrativa e construção de atmosferas nas produções audiovisuais. Com formação no Conservatório de Amsterdã, no Musicians Institute de Los Angeles e na PUC-RS, o compositor acumula prêmios e trabalhos reconhecidos no cinema, no teatro e nas artes visuais.

Cena de “Bicho Monstro”, filme que será exibido às 19h30min 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Após a masterclass, às 19h30min, será exibido o longa-metragem Bicho Monstro (2025), dirigido por Germano de Oliveira e com trilha sonora assinada por Caio Amon. O filme acompanha, em diferentes épocas, a história de uma menina e de um botanista conectados pela busca da lendária criatura conhecida como Thiltapes, em uma região de colonização alemã.

Realizado pelo ponto de cultura Varanda Cultural em parceria com o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), o Ecossistema da Montanha surgiu no final de 2024 com o objetivo de fortalecer o audiovisual na região por meio da troca de conhecimentos entre profissionais locais e nomes de destaque do cenário nacional, como o roteirista carioca Lucas Paraíso, o diretor pernambucano Marcelo Gomes e a produtora paulista Rafaella Costa, entre outros oficineiros convidados. Para o fotógrafo e produtor audiovisual Daniel Herrera, um dos idealizadores do projeto, a avaliação é amplamente positiva até o momento:

– Nossa avaliação até aqui é de que o projeto está conseguindo cumprir com o seu papel. As oficinas vêm registrando boa participação e estimulando a circulação de conhecimento e o intercâmbio entre realizadores locais e convidados de projeção nacional, além de fortalecer as redes de trabalho. Mais do que oferecer capacitação, estamos construindo uma comunidade permanente de colaboração, ampliando a visibilidade do audiovisual produzido na Serra Gaúcha e criando bases concretas para o crescimento sustentável deste setor.

O projeto conta com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine).

PROGRAME-SE

O quê: Masterclass com Caio Amon

Quando: nesta terça-feira, às 17h

Onde: Sala de Cinema Ulysses Geremia

Quanto: atividade gratuita

O quê: exibição do filme “Bicho Monstro”, de Germano de Oliveira

Quando: nesta terça-feira, às 19h30min

Onde: Sala de Cinema Ulysses Geremia

Quanto: atividade gratuita