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Projeto Ecossistema da Montanha recebe compositor e diretor musical Caio Amon, nesta terça-feira, em Caxias

Porto-alegrense irá ministrar a masterclass  "Música, Cinema e o Processo da Trilha Sonora para Cinema”, às 17h, na  Sala de Cinema Ulysses Geremia. Atividade é gratuita

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Andrei Andrade

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