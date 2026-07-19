Pontão de Cultura Viva da Serra valoriza a matriz africana e os povos de terreiro, em Caxias do Sul

Mãe Juçara de Yemojá vai ministrar as próximas aulas do Teia dos Saberes, a respeito dos Segmentos da Cultura Viva. Teia de Saberes / Divulgação

Com uma proposta de formação contemporânea, o Pontão de Cultura Família Oruan, em Caxias do Sul, iniciou uma nova fase voltada ao fortalecimento de lideranças culturais, à valorização dos Povos Tradicionais de Terreiro e à ampliação do acesso às políticas públicas de cultura.

Localizado na Rua Armindo Corso, 535, no bairro Vila Verde, o espaço é reconhecido como o primeiro Pontão de Cultura Viva da Serra gaúcha. Certificado pelo Ministério da Cultura, em outubro de 2025, o Pontão Família Oruan é considerado um espaço temático para a valorização de saberes dos povos e das comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana.

— O pontão também deve ter um olhar político. Nosso tema é povos e comunidades tradicionais, porque esse é o nosso fundamento. Nós fazemos cultura de matriz africana e de povos de terreiro — salienta o coordenador do Pontão, Nado de Oxalá.

Os encontros promovidos pelo espaço mesclam videoaulas gravadas, encontros virtuais ao vivo e atividades presenciais nos territórios. Mesmo com todas as vagas da formação já preenchidas, as produções realizadas ficam disponíveis e podem ser acompanhadas em tempo real no Portal de Saberes e no canal do Youtube. O acesso ao conteúdo é livre, mas não gera certificado de conclusão de curso.

O próximo módulo será dedicado aos Segmentos da Cultura Viva e contará com aulas ministradas por Mãe Juçara de Yemojá, importante liderança religiosa e cultural do Rio de Janeiro. As videoaulas estarão disponíveis no Portal de Saberes a partir de 20 de julho, enquanto o encontro virtual ao vivo com os participantes ocorre em 29 de julho, às 19h.

— Nosso objetivo é conectar essas experiências, fortalecer as lideranças e ampliar o acesso às políticas públicas, respeitando as trajetórias e os saberes de cada comunidade — explica Nado de Oxalá.

A programação de seminários segue até março de 2027 e irá abordar temas como redes e cultura de paz, afrocosmologia, letramento racial, criação de portfólio, documentação e gestão cultural, sustentabilidade cultural, leitura de editais, planejamento de projetos e prestação de contas, conectando teoria e prática para fortalecer a atuação das lideranças em seus territórios.

— Dentro dos pontos de cultura, nós podemos observar uma variedade de fazeres culturais, desde a produção artística bem como a própria manifestação cultural. E quando a gente fala de base comunitária, é a identidade daquela comunidade, que pratica aquela cultura diariamente, que faz com que aquela comunidade se reconheça, que faz com que aquela comunidade exista — esclarece Nado.

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O que é um Pontão de Cultura Viva?

As principais missões dos Pontões de Cultura Viva são instituições de caráter político , de articulação e mobilização dos diversos pontos de cultura presentes em uma cidade.

, de articulação e mobilização dos diversos pontos de cultura presentes em uma cidade. Os Pontões também auxiliam na comunicação e no diálogo com os gestores públicos.

Esses locais fazem parte de um fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva no Rio Grande do Sul.

no Rio Grande do Sul. Esse programa foi criado para valorizar a cultura de base comunitária , com base nos princípios da autonomia, protagonismo e empoderamento da sociedade civil.

, com base nos princípios da autonomia, protagonismo e empoderamento da sociedade civil. O plano contempla iniciativas ligadas à economia solidária , produção cultural urbana e periférica, cultura digital, cultura popular, às comunidades indígenas , quilombolas , de matriz africana, aos segmentos da infância e juventude.

, produção cultural urbana e periférica, cultura digital, cultura popular, às , , de matriz africana, aos segmentos da infância e juventude. Além disso, abrange todos os tipos de linguagem artística e cultural como: artesanato, música, artes cênicas, artes visuais, cinema, circo, literatura, entre outras.

como: artesanato, música, artes cênicas, artes visuais, cinema, circo, literatura, entre outras. No Rio Grande do Sul existem mais de 654 pontos de cultura certificados pelo Ministério da Cultura divididos em 150 municípios.

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