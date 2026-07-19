Pontão de Cultura Viva da Serra valoriza a matriz africana e os povos de terreiro, em Caxias do Sul

Com uma proposta de formação contemporânea, o Pontão de Cultura Família Oruan, em Caxias do Sul, iniciou uma nova fase voltada ao fortalecimento de lideranças culturais, à valorização dos Povos Tradicionais de Terreiro e à ampliação do acesso às políticas públicas de cultura.
Localizado na Rua Armindo Corso, 535, no bairro Vila Verde, o espaço é reconhecido como o primeiro Pontão de Cultura Viva da Serra gaúcha. Certificado pelo Ministério da Cultura, em outubro de 2025, o Pontão Família Oruan é considerado um espaço temático para a valorização de saberes dos povos e das comunidades tradicionais de terreiro e de matriz africana.
— O pontão também deve ter um olhar político. Nosso tema é povos e comunidades tradicionais, porque esse é o nosso fundamento. Nós fazemos cultura de matriz africana e de povos de terreiro — salienta o coordenador do Pontão, Nado de Oxalá.
Os encontros promovidos pelo espaço mesclam videoaulas gravadas, encontros virtuais ao vivo e atividades presenciais nos territórios. Mesmo com todas as vagas da formação já preenchidas, as produções realizadas ficam disponíveis e podem ser acompanhadas em tempo real no Portal de Saberes e no canal do Youtube. O acesso ao conteúdo é livre, mas não gera certificado de conclusão de curso.
O próximo módulo será dedicado aos Segmentos da Cultura Viva e contará com aulas ministradas por Mãe Juçara de Yemojá, importante liderança religiosa e cultural do Rio de Janeiro. As videoaulas estarão disponíveis no Portal de Saberes a partir de 20 de julho, enquanto o encontro virtual ao vivo com os participantes ocorre em 29 de julho, às 19h.
— Nosso objetivo é conectar essas experiências, fortalecer as lideranças e ampliar o acesso às políticas públicas, respeitando as trajetórias e os saberes de cada comunidade — explica Nado de Oxalá.
A programação de seminários segue até março de 2027 e irá abordar temas como redes e cultura de paz, afrocosmologia, letramento racial, criação de portfólio, documentação e gestão cultural, sustentabilidade cultural, leitura de editais, planejamento de projetos e prestação de contas, conectando teoria e prática para fortalecer a atuação das lideranças em seus territórios.
— Dentro dos pontos de cultura, nós podemos observar uma variedade de fazeres culturais, desde a produção artística bem como a própria manifestação cultural. E quando a gente fala de base comunitária, é a identidade daquela comunidade, que pratica aquela cultura diariamente, que faz com que aquela comunidade se reconheça, que faz com que aquela comunidade exista — esclarece Nado.
O que é um Pontão de Cultura Viva?
- As principais missões dos Pontões de Cultura Viva são instituições de caráter político, de articulação e mobilização dos diversos pontos de cultura presentes em uma cidade.
- Os Pontões também auxiliam na comunicação e no diálogo com os gestores públicos.
- Esses locais fazem parte de um fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva no Rio Grande do Sul.
- Esse programa foi criado para valorizar a cultura de base comunitária, com base nos princípios da autonomia, protagonismo e empoderamento da sociedade civil.
- O plano contempla iniciativas ligadas à economia solidária, produção cultural urbana e periférica, cultura digital, cultura popular, às comunidades indígenas, quilombolas, de matriz africana, aos segmentos da infância e juventude.
- Além disso, abrange todos os tipos de linguagem artística e cultural como: artesanato, música, artes cênicas, artes visuais, cinema, circo, literatura, entre outras.
- No Rio Grande do Sul existem mais de 654 pontos de cultura certificados pelo Ministério da Cultura divididos em 150 municípios.
Programe-se
- O quê: Teia de Saberes – Cultura Viva. As próximas aulas serão sobre os Segmentos da Cultura Viva, ministradas por Mãe Juçara de Yemojá, importante liderança religiosa e cultural do Rio de Janeiro.
- Acesso às videoaulas: gratuito e por meio do Portal de Saberes e YouTube (sem certificação).
- Informações: disponíveis pelo site da Familia Orun ou pelo Instagram.