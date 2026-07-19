Cultura e Lazer

O primeiro da região
Notícia

Pontão de Cultura Viva da Serra valoriza a matriz africana e os povos de terreiro, em Caxias do Sul

Certificado pelo Ministério da Cultura em outubro de 2025, o Pontão Família Oruan oferece formações gratuitas, com videoaulas e encontros presenciais, até março de 2027

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Augusto Martins

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