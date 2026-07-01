Poeta e roteirista de séries como "Sutura" e "Raul Seixas: Eu Sou" participa de bate-papo em Bento Gonçalves

Marcelo Montenegro assina, entre outros, o roteiro de séries como "Sutura", do Prime Video, e "Raul Seixas: Eu Sou", do Globoplay Sesc Bento Gonçalves / Divulgação

A literatura contemporânea brasileira será destaque na próxima edição do Sarau das Cinco, promovido pelo Sesc Bento Gonçalves. Neste sábado, às 17h, o projeto recebe o escritor, poeta e roteirista Marcelo Montenegro para um bate-papo sobre literatura, criação artística e sua trajetória entre os livros, a música e o audiovisual. A atividade é gratuita e irá ocorrer na sede da unidade (Rua Barão do Rio Branco, 395).

Considerado um dos principais nomes da nova poesia brasileira, Marcelo Montenegro construiu uma trajetória marcada pelo reconhecimento da crítica e por uma produção que transita entre diferentes linguagens artísticas. Entre seus livros estão Orfanato Portátil (2003), Garagem Lírica (2012) e Forte Apache (2018), este último premiado pela Biblioteca Nacional. Além da literatura, Montenegro atua como roteirista em séries como DNA do Crime, da Netflix; Raul Seixas: Eu Sou, do Globoplay; Sutura, do Prime Video.