Parques temáticos de Gramado são opções para divertir as crianças nas férias; confira atrações e valores

O Snowland é um dos parques temáticos de Gramado mais procurados nesta época do ano. Snowland / Divulgação

Destino conhecido pelo turismo romântico e pela grande programação de Natal, Gramado tem, cada vez mais, chamado a atenção de famílias com crianças — segundo a prefeitura, 28% dos visitantes são famílias com crianças.

O crescimento de atrações voltadas ao público infantil tem contribuído para esse movimento. Por conta das férias escolares, o mês de julho é quando as visitações atingem o ápice nos parques das cidades, representando um aumento médio de 50% no público.

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Neste inverno, Gramado deve receber até 2,3 milhões de acessos de visitantes, um crescimento de cerca de 20% em relação a 2025, segundo a Secretaria de Turismo do município.

Confira algumas opções de parques em Gramado:

Mundo Criamigos

A temática é inspirada nos personagens do Clubinho Criamigos e reúne atividades sensoriais, tecnologia e muita diversão. Cada espaço foi pensado para incentivar a participação de adultos e crianças, transformando momentos de brincadeira em memórias inesquecíveis para toda a família.

Onde: Rua São Pedro, 663 - Centro, Gramado.

Rua São Pedro, 663 - Centro, Gramado. Horário de funcionamento: das 10h às 18h.

das 10h às 18h. Valor da entrada: a partir de R$ 139,90, à venda pelo site.

GramadoZoo

Com animais da fauna brasileira, o zoológico de Gramado tem um percurso de 2 mil metros, onde os visitantes recebem informações dos educadores ambientais. O espaço ainda possui um restaurante em formato de oca indígena, que tem capacidade para atender a mais de 200 pessoas.

Onde: Km 35 da ERS-115, em Gramado.

Km 35 da ERS-115, em Gramado. Horário de funcionamento: das 10h às 16h.

das 10h às 16h. Valor da entrada: R$ 115, à venda no site.

Museu de Cera

Conta com mais de 100 personagens em tamanho real, distribuídos em cenários temáticos que representam artistas, super-heróis, personagens do cinema, música, esportes e figuras históricas.

Onde: Av. das Hortênsias, 5.507 - Ipê Amarelo, Gramado.

Av. das Hortênsias, 5.507 - Ipê Amarelo, Gramado. Horário de funcionamento: das 8h às 18h.

das 8h às 18h. Valor de entrada: R$ 155,99 (adultos) e R$ 89,99 (crianças de 4 a 11 anos), à venda pelo site.

Parque Vila da Mônica

Durante a temporada de férias, o Parque Vila da Mônica exibe o Show de Inverno, com apresentações dos personagens, música e efeitos de neve no Palco Sansão. Além disso, é possível participar da Memórias de Inverno, que ocorre até 16 de agosto. Essa experiência oferece um encontro exclusivo com os personagens em figurinos da estação, cenário temático, foto digital e uma pelúcia colecionável.

O espaço é inspirado na Vila do Limoeiro com arquitetura típica da Serra Gaúcha e é totalmente coberto e climatizado.

Onde: Rua Germano Boff, 611, Carazal, Gramado.

Rua Germano Boff, 611, Carazal, Gramado. Horário de funcionamento: das 9h45min às 17h.

das 9h45min às 17h. Valor de entrada: a partir de R$ 239; ingressos disponíveis na bilheteria do parque.

Mundo Lugano

O local ainda possui rodízio de pizza. Mundo Lugano / Divulgação

Com mais de 50 atrações voltadas para crianças, jovens e adultos, o Mundo Lugano possui brinquedos infantis, parede de escalada, jogos eletrônicos, simuladores, além de apresentações artísticas e ambientes temáticos.

Onde: Av. Borges de Medeiros, 2497 - Centro, Gramado.

Av. Borges de Medeiros, 2497 - Centro, Gramado. Horário de funcionamento: das 10h às 23h (entrada até as 21h).

das 10h às 23h (entrada até as 21h). Valor de entrada: R$ 149,90 (adulto) e R$ 119,90 (infantil), à venda no site.

Snowland

Um parque onde tem neve o ano inteiro e que oferece uma programação cultural com shows teatrais e patinação artística. Lá também é possível deslizar pelo gelo, descer a montanha de neve em família e até praticar esportes de neve como esqui e snowboard.

Onde: RS-235 - Rua Linha Carazal, 9.009, Gramado.

RS-235 - Rua Linha Carazal, 9.009, Gramado. Horário de funcionamento: das 10h às 17h.

das 10h às 17h. Valor de entrada: a partir de R$ 184,50; ingressos à venda no site.

Mini Mundo

O parque possui construções que, juntas, formam uma cidade 24 vezes menor que o mundo real, animada por milhares de mini habitantes. Agora em julho conta com as Férias Gigantes, com oficinas e brincadeiras para as crianças. Os anfitriões dessa aventura são os Ursos Gui e Ana.