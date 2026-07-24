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ONG Construindo Igualdade abre 72 vagas para seis cursos em Caxias do Sul; veja como se inscrever

As atividades são gratuitas e dirigidas a comunidade LGBT, mulheres vítimas de violência e pessoas em situação de vulnerabilidade. As aulas se iniciam no dia 10 de agosto

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Augusto Martins

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