ONG Construindo Igualdade abre 72 vagas para seis cursos em Caxias do Sul; veja como se inscrever

As aulas são gratuitas e ocorrem na sede da ONG, que fica na Rua Miguel Muratore, 427 - bairro Medianeira - Caxias do Sul. Cornel Fruhauf / Pixabay

Voltadas para a comunidade LGBT, mulheres vítimas de violência e pessoas em situação de vulnerabilidade, até o dia 7 de agosto estão abertas as inscrições para seis cursos gratuitos da ONG Construindo Igualdade, de Caxias do Sul. As aulas são gratuitas.

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As turmas abertas são para os cursos de teatro (voltado ao público LGBT), informática para iniciantes, inglês para iniciantes, costura criativa, pintura em tela e samba. As aulas são semanais e se iniciam no dia 10 de agosto. São 12 vagas disponíveis por curso, totalizando 72.

As inscrições podem ser feitas via Whatsapp pelos números (54) 99458-2200 e (54) 99161-3078. Mais informações podem ser encontradas no Instagram da organização.

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