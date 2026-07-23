Noite Cultural é o destaque deste final de semana do 53º Festival Internacional de Folclore, em Nova Petrópolis

A Noite Cultural ocorre na sexta-feira (24), às 19h30min, na Sociedade Cultural e Esportiva Lyra de São José do Caí. Festival Internacional de Folclore Nova Petrópolis / Divulgação

Os costumes e culturas vindos de todas as partes do país, e até de fora dele, são a tônica da programação que movimenta Nova Petrópolis. É que segue pelo município da Região das Hortênsias a 53ª edição do Festival Internacional de Folclore. Até o dia 2 de agosto, o público poderá conferir uma série de atrações na Rua Coberta. A entrada é gratuita.

Um dos destaques é a Noite Cultural, que ocorre nesta sexta-feira (24), a partir das 19h30min, na Sociedade Cultural e Esportiva Lyra de São José do Caí. Nesta segunda edição do evento, que integra a programação descentralizada, apresentam-se os grupos Lustige Volkstanzgruppe Bergtal (Nova Petrópolis), Balé Popular Terras Potiguares (Rio Grande do Norte) e o Ballet Folclórico Asiri (Equador).

Já no sábado (25), a partir das 10h, na Biblioteca Pública Municipal Professora Elsa Hofstätter da Silva, ocorre o 11º Sarau da Diversidade. O grupo convidado é o Folklórico Real de Jalisco, do México. Durante o encontro, os visitantes poderão acompanhar rodas de poesia, muita música e literatura, além de troca de experiências entre os artistas.

No domingo (26), também ocorre o Desfile de Integração, na Avenida 15 de Novembro, às 14h15min. O cortejo multicultural passa por diversas ruas da cidade e reúne apresentações de música, dança, cores e trajes típicos que celebram a diversidade e o intercâmbio cultural. O tema deste ano é Território Ancestral: caminhos que levam de volta ao lar.

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Programe-se

Veja a seguir a programação de quinta a domingo, em Nova Petrópolis:

Quinta-feira (23):

Rua Coberta

11h - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo

- Hügelmänner Plattler - Espírito Santo 11h45min - The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá

- The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá 12h30min - Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina

- Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina 13h15min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte

- Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte 17h - Ballet Folclórico Asiri - Equador

- Ballet Folclórico Asiri - Equador 17h45min - Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina

- Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina 18h30min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo

- Hügelmänner Plattler - Espírito Santo 19h15min - Volkstanzgruppe Edelstein - infantil - Nova Petrópolis

- Volkstanzgruppe Edelstein - infantil - Nova Petrópolis 20h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará

Espaço Mais Cultura Professor Renato Urbano Seibt

15h - Mãos da Diversidade - Pintura em Tecido (Balé Folclórico Terras Potiguares - Rio Grande do Norte)

Pavilhão da Igreja Católica de Linha Imperial

19h30min - Noite Cultural: Böhmerlandtanzgruppe (Nova Petrópolis), Balé Popular Terras Potiguares (Rio Grande do Norte) e The Volya Ukrainian Dance Ensemble (Canadá).

Sexta-feira (24):

Rua Coberta

11h - The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá

- The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá 11h45min - Cia de Danças Populares Txai - Ceará

- Cia de Danças Populares Txai - Ceará 12h30min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte

- Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte 13h15min - Ballet Folclórico Asiri - Equador

- Ballet Folclórico Asiri - Equador 17h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará

- Cia de Danças Populares Txai - Ceará 17h45min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo

- Hügelmänner Plattler - Espírito Santo 18h30min - Takina I Te Ahi - Chile

- Takina I Te Ahi - Chile 19h15min - GDF Internacional - Infantil - Nova Petrópolis

- GDF Internacional - Infantil - Nova Petrópolis 20h - Tautas Deju Ansamblis Vektors - Letônia

Pavilhão da Igreja Católica - Linha Imperial

15h - Panelas da Diversidade - Charquicán (Takina I Te Ahi - Chile)

Associação dos Colaboradores da Sicredi Pioneira

19h30min - Happy Hour das Soberanas

Sociedade Cultural e Esportiva Lyra de São José do Caí

19h30min - Noite Cultural: Lustige Volkstanzgruppe Bergtal (Nova Petrópolis), Balé Popular Terras Potiguares (Rio Grande do Norte) e Ballet Folclórico Asiri (Equador)

Sábado (25):

Rua Coberta

10h - Orquestra Jovem de Nova Petrópolis - Nova Petrópolis

- Orquestra Jovem de Nova Petrópolis - Nova Petrópolis 11h - Jogo Germânico - Bolão de Corda

- Jogo Germânico - Bolão de Corda 11h45min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo

- Hügelmänner Plattler - Espírito Santo 12h30min - Escola de Ginástica Ritmica Maria Lydia Saar - Nova Petrópolis

- Escola de Ginástica Ritmica Maria Lydia Saar - Nova Petrópolis 13h15min - Cia de Danças Populares Txai - Ceará

- Cia de Danças Populares Txai - Ceará 14h - GDF Sonnenschein - Infantil - Nova Petrópolis

- GDF Sonnenschein - Infantil - Nova Petrópolis 14h45min - Ballet Folklórico Real de Jalisco - México

- Ballet Folklórico Real de Jalisco - México 15h30min - CTG Pousada da Serra - Mirim e Juvenil - Nova Petrópolis

- CTG Pousada da Serra - Mirim e Juvenil - Nova Petrópolis 16h15min - Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina

- Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina 17h - Lustige Volkstanzgruppe Bergtal - Nova Petrópolis

- Lustige Volkstanzgruppe Bergtal - Nova Petrópolis 17h50min - Takina I Te Ahi - Chile

- Takina I Te Ahi - Chile 18h30min - Schützenhaus Tanzgruppe - Nova Petrópolis

- Schützenhaus Tanzgruppe - Nova Petrópolis 19h20min - Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria

- Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria 20h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará

Biblioteca Pública Municipal Professora Elsa Hofstätter da Silva

10h - 11º Sarau da Diversidade: Ballet Folklórico Real de Jalisco - México

Parque Aldeia do Imigrante

15h - Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria

- Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria 15h45min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo

Sociedade Tiro ao Alvo - Centro

21h - Festa ¡Abajo Y Al Centro!

Domingo (26)

Rua Coberta

10h - Celebração da Vida, da Paz, da Diversidade

- Celebração da Vida, da Paz, da Diversidade 11h - Amanecer Peruano - Peru

- Amanecer Peruano - Peru 11h30min - The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá

- The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá 12h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará

- Cia de Danças Populares Txai - Ceará 12h45min - Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria

- Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria 13h30min - Böhmerlandtanzgruppe - Infantil - Nova Petrópolis

- Böhmerlandtanzgruppe - Infantil - Nova Petrópolis 14h15min - Desfile de Integração - Av. 15 de Novembro

- Av. 15 de Novembro 15h15min - GDF Sonnenschein - Adulto - Nova Petrópolis

- GDF Sonnenschein - Adulto - Nova Petrópolis 16h05min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte

- Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte 16h35min - Volkstanzgruppe Freundschaftskreis - Infantil - Nova Petrópolis

- Volkstanzgruppe Freundschaftskreis - Infantil - Nova Petrópolis 17h20min - Tautas Deju Ansamblis Vektors - Letônia

- Tautas Deju Ansamblis Vektors - Letônia 18h05min - CTG Pousada da Serra - Adulto - Nova Petrópolis

- CTG Pousada da Serra - Adulto - Nova Petrópolis 18h55min - Amanecer Peruano - Peru

- Amanecer Peruano - Peru 19h40min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte

- Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte 20h25min - Takina I Te Ahi - Chile

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