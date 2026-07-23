Noite Cultural é o destaque deste final de semana do 53º Festival Internacional de Folclore, em Nova Petrópolis

Os costumes e culturas vindos de todas as partes do país, e até de fora dele, são a tônica da programação que movimenta Nova Petrópolis. É que segue pelo município da Região das Hortênsias a 53ª edição do Festival Internacional de Folclore. Até o dia 2 de agosto, o público poderá conferir uma série de atrações na Rua Coberta. A entrada é gratuita.
Um dos destaques é a Noite Cultural, que ocorre nesta sexta-feira (24), a partir das 19h30min, na Sociedade Cultural e Esportiva Lyra de São José do Caí. Nesta segunda edição do evento, que integra a programação descentralizada, apresentam-se os grupos Lustige Volkstanzgruppe Bergtal (Nova Petrópolis), Balé Popular Terras Potiguares (Rio Grande do Norte) e o Ballet Folclórico Asiri (Equador).
Já no sábado (25), a partir das 10h, na Biblioteca Pública Municipal Professora Elsa Hofstätter da Silva, ocorre o 11º Sarau da Diversidade. O grupo convidado é o Folklórico Real de Jalisco, do México. Durante o encontro, os visitantes poderão acompanhar rodas de poesia, muita música e literatura, além de troca de experiências entre os artistas.
No domingo (26), também ocorre o Desfile de Integração, na Avenida 15 de Novembro, às 14h15min. O cortejo multicultural passa por diversas ruas da cidade e reúne apresentações de música, dança, cores e trajes típicos que celebram a diversidade e o intercâmbio cultural. O tema deste ano é Território Ancestral: caminhos que levam de volta ao lar.
Programe-se
Veja a seguir a programação de quinta a domingo, em Nova Petrópolis:
Quinta-feira (23):
Rua Coberta
- 11h - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo
- 11h45min - The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá
- 12h30min - Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina
- 13h15min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte
- 17h - Ballet Folclórico Asiri - Equador
- 17h45min - Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina
- 18h30min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo
- 19h15min - Volkstanzgruppe Edelstein - infantil - Nova Petrópolis
- 20h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará
Espaço Mais Cultura Professor Renato Urbano Seibt
- 15h - Mãos da Diversidade - Pintura em Tecido (Balé Folclórico Terras Potiguares - Rio Grande do Norte)
Pavilhão da Igreja Católica de Linha Imperial
- 19h30min - Noite Cultural: Böhmerlandtanzgruppe (Nova Petrópolis), Balé Popular Terras Potiguares (Rio Grande do Norte) e The Volya Ukrainian Dance Ensemble (Canadá).
Sexta-feira (24):
Rua Coberta
- 11h - The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá
- 11h45min - Cia de Danças Populares Txai - Ceará
- 12h30min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte
- 13h15min - Ballet Folclórico Asiri - Equador
- 17h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará
- 17h45min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo
- 18h30min - Takina I Te Ahi - Chile
- 19h15min - GDF Internacional - Infantil - Nova Petrópolis
- 20h - Tautas Deju Ansamblis Vektors - Letônia
Pavilhão da Igreja Católica - Linha Imperial
- 15h - Panelas da Diversidade - Charquicán (Takina I Te Ahi - Chile)
Associação dos Colaboradores da Sicredi Pioneira
- 19h30min - Happy Hour das Soberanas
Sociedade Cultural e Esportiva Lyra de São José do Caí
- 19h30min - Noite Cultural: Lustige Volkstanzgruppe Bergtal (Nova Petrópolis), Balé Popular Terras Potiguares (Rio Grande do Norte) e Ballet Folclórico Asiri (Equador)
Sábado (25):
Rua Coberta
- 10h - Orquestra Jovem de Nova Petrópolis - Nova Petrópolis
- 11h - Jogo Germânico - Bolão de Corda
- 11h45min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo
- 12h30min - Escola de Ginástica Ritmica Maria Lydia Saar - Nova Petrópolis
- 13h15min - Cia de Danças Populares Txai - Ceará
- 14h - GDF Sonnenschein - Infantil - Nova Petrópolis
- 14h45min - Ballet Folklórico Real de Jalisco - México
- 15h30min - CTG Pousada da Serra - Mirim e Juvenil - Nova Petrópolis
- 16h15min - Ballet de Arte Folclorico Argentino - BAFA - Argentina
- 17h - Lustige Volkstanzgruppe Bergtal - Nova Petrópolis
- 17h50min - Takina I Te Ahi - Chile
- 18h30min - Schützenhaus Tanzgruppe - Nova Petrópolis
- 19h20min - Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria
- 20h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará
Biblioteca Pública Municipal Professora Elsa Hofstätter da Silva
- 10h - 11º Sarau da Diversidade: Ballet Folklórico Real de Jalisco - México
Parque Aldeia do Imigrante
- 15h - Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria
- 15h45min - Hügelmänner Plattler - Espírito Santo
Sociedade Tiro ao Alvo - Centro
- 21h - Festa ¡Abajo Y Al Centro!
Domingo (26)
Rua Coberta
- 10h - Celebração da Vida, da Paz, da Diversidade
- 11h - Amanecer Peruano - Peru
- 11h30min - The Volya Ukrainian Dance Ensemble - Canadá
- 12h - Cia de Danças Populares Txai - Ceará
- 12h45min - Sentinela Folk - CTG Sentinela da Querência - Santa Maria
- 13h30min - Böhmerlandtanzgruppe - Infantil - Nova Petrópolis
- 14h15min - Desfile de Integração - Av. 15 de Novembro
- 15h15min - GDF Sonnenschein - Adulto - Nova Petrópolis
- 16h05min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte
- 16h35min - Volkstanzgruppe Freundschaftskreis - Infantil - Nova Petrópolis
- 17h20min - Tautas Deju Ansamblis Vektors - Letônia
- 18h05min - CTG Pousada da Serra - Adulto - Nova Petrópolis
- 18h55min - Amanecer Peruano - Peru
- 19h40min - Balé Popular Terras Potiguares - Rio Grande do Norte
- 20h25min - Takina I Te Ahi - Chile
Agende-se
- O quê: 53º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis.
- Quando: até o dia 2 de agosto.
- Onde: Rua Coberta de Nova Petrópolis (Rua Rui Barbosa, no Centro).
- Quanto: entrada gratuita.
- Mais informações sobre a programação no site oficial do festival.