Cultura e Lazer

Muita dança e diversidade
Notícia

Noite Cultural é o destaque deste final de semana do 53º Festival Internacional de Folclore, em Nova Petrópolis

Sarau da Diversidade com grupo Mexicano, na Biblioteca Pública, e o Desfile de Integração pela Avenida 15 de Novembro também estão entre as atrações

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Augusto Martins

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