Mosaico transforma relatos e memórias da tragédia climática em arte, em Bento Gonçalves

O painel "Memórias em Mosaico" será inaugurado no sábado (25), a partir das 10h, no trevo de acesso ao distrito de Tuiuty, em Bento Gonçalves. Daniela Sandrin Copat / Divulgação

A enchente de 2024 provocou diversos estragos na Serra, com maior intensidade em Bento Gonçalves, onde os deslizamentos de terra resultaram na morte de 13 pessoas. Após a tragédia, durante uma das reuniões da Associação Vale das Antas, a produtora cultural Daniela Sandrin Copati e a professora de mosaico Cristiane Bittarello esboçaram a ideia de ressignificar esse triste momento por meio da arte.

Neste sábado (25), quando o painel erguido no trevo de acesso ao distrito de Tuiuty for inaugurado, os destroços de diversas edificações atingidas pela chuva estarão simbolicamente mesclados às memórias dos moradores que vivenciaram de perto essa tragédia.

— De certa forma, ficamos em cacos também. Principalmente quem foi diretamente atingido. Mas, no fim, todo mundo foi afetado, mesmo não tendo perdas materiais ou de pessoas. Acho que é um acontecimento que sensibilizou a todos e, de alguma forma, nos quebrou. Tivemos a ideia de fazer essa alusão: juntar os nossos cacos e nos reconstruirmos — explica a coordenadora do projeto, Fernanda Tomasi.

O painel começou a ser construído em 2025 durante oficinas gratuitas realizadas no Centro Cultural Tuiuty, em Bento Gonçalves. As atividades foram viabilizadas por meio do edital Rouanet Emergencial RS — programa que financiou projetos culturais no Rio Grande do Sul via Incentivo a Projetos Culturais da Lei Rouanet.

Criação coletiva e afetiva

Na produção da obra, foram utilizados pedaços de azulejos e pisos recuperados de edificações afetadas pela tragédia climática. Além disso, outros materiais foram coletados no leito do Rio das Antas, nas proximidades da Ponte Ernesto Dorneles, como pedaços de casas e telhas levadas pelo transbordamento do rio.

A criação foi feita de forma coletiva — e afetiva — durante as aulas. Os desenhos nasceram a partir dos relatos dos participantes, em sua maioria moradores de Bento Gonçalves.

— Eles acompanharam tudo muito de perto e sentiram a agonia de não poder ajudar, de estar de braços atados, de ver aquele mundo de água desabando e, a cada pouco, escutar uma notícia diferente, ver que desabou mais algum lugar, que desceu mais uma barreira. A impotência de não poder fazer nada — revela Fernanda.

Após meses de elaboração e produção, Fernanda espera que a população, ao ver o painel, consiga ressignificar as memórias do episódio, resgatando a esperança de dias melhores.

— Tenho certeza de que, quando a cortina cair e a gente explicar o significado de cada imagem que está naquela obra de arte, cada peça, não só o desenho do mosaico, mas toda a estrutura e cada detalhe, vai ser algo muito profundo. Tudo o que está lá nos lembra, nos representa e mostra todas as mudanças que isso gerou — desabafa a coordenadora.

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