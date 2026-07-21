Cultura e Lazer

Ressignificando a paisagem
Notícia

Mosaico transforma relatos e memórias da tragédia climática em arte, em Bento Gonçalves

Painel foi construído usando materiais recolhidos no cenário deixado pela enchente e reúne relatos dos moradores que sofreram com as intempéries no município

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Augusto Martins

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