"Meu filho tem medo": psicólogas de Caxias do Sul explicam como as famílias podem lidar com a emoção na infância

O universo dos filmes "Divertida Mente" ajudam os pais e as crianças a compreender melhor conceitos psicológicos complexos, como é o caso do medo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O medo, considerado uma emoção necessária e adaptativa, se manifesta de forma singular na primeira infância. Mais ligado à imaginação, ao distanciamento dos pais e à execução de alguma tarefa, o medo pode ser desafiador para algumas famílias.

— É uma emoção necessária, embora desagradável de sentir. Eu digo que temos o medo que ajuda e o medo que atrapalha. Aquele que ajuda é o que nos dá o instinto de proteção, para que eu não entre em contato com situações perigosas, como colocar a mão no fogo ou atravessar a rua sem olhar. O medo que atrapalha é aquele que priva a criança de fazer algo por causa dele — explica a psicóloga caxiense Daiane Gava.

"Precisamos ter disposição de ajudar a criança a atravessar esse momento", diz a psicóloga caxiense Daiane Gava. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Por sua vez, a psicóloga Mariana Selbach Castilhos aponta que o medo tem ciclos diferentes na infância. Ou seja, a emoção é vivenciada de uma forma aos dois anos e de outra aos oito, por exemplo:

— Uma criança de até dois aninhos, normalmente vai apresentar medo de barulhos, de ficar longe dos pais, vai demonstrar um estranhamento de pessoas e de lugares desconhecidos. Dos dois até os cinco, a fase da imaginação está explodindo. Então, é medo do escuro, de fantasma, de monstro, de algumas histórias que eles ouvem. Também é uma época em que eles podem ter medo de ficar sozinhos e de alguns bichos. À medida em que vão crescendo, surgem outros, como na pré-adolescência, o medo de não ser aceito por um grupo — detalha Marian.

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O acolhimento dos relatos infantis, a validação da emoção, bem como o encorajamento das crianças para que enfrentem aquilo que as amedrontam são orientações unânimes das profissionais.

— À medida que a criança vai fazendo estes enfrentamentos, vai se sentindo cada vez mais competente. E o senso de competência que temos na vida adulta está diretamente relacionado à autonomia que a criança foi tendo ao longo da infância. Precisamos ter disposição de ajudar a criança a atravessar esse momento — aconselha a psicóloga Daiane.

Frases como "não precisa sentir medo disso", "não é nada de mais", devem ser evitadas, conforme Mariana. Para ela, é importante que as famílias trabalhem com foco em pequenos passos. Um exemplo é uma criança que tem medo do escuro. Em vez de deixá-la sozinha em um ambiente sem luz, a recomendação é reduzir a luminosidade aos poucos até que ela se sinta segura.

— Eu gosto sempre de falar para as famílias que não existe coragem sem medo. E o adulto é um acompanhante desse processo, ele é o encorajador desta criança, mostrando que ela é capaz. Porque quando a criança e nós, adultos, conseguimos superar o medo, isso nos dá um senso de capacidade e de competência tão forte que marca a nossa autoestima — analisa Mariana.

Acolhimento, segurança e atenção são as lições da Lavínia

Cibele, mãe de Lavínia e Rafael, explica que os pais não devem confundir o sentimento de medo com mau comportamento ou birra. Ulisses Castro / Agencia RBS

Dificuldade de separação, insegurança para dormir, dor de barriga e unhas roídas foram alguns sinais que acenderam o alerta para a terapeuta sistêmica familiar Cibele Crochi. Mãe de Lavínia, seis anos, ela conta que, além de oferecer acolhimento e validar a emoção, tenta entender de onde vem o medo da filha.

— Eu busco encher bastante o potinho dela de atenção e sempre procuro transmitir mais segurança para que ela consiga nomear o que está sentindo. Reforço que não podemos ignorar, porque o medo sempre vai existir, até na vida adulta — salienta Cibele.

A terapeuta orienta os pais que não confundam o sentimento de medo dos filhos com mau comportamento ou birra.

— Muitas vezes eles não conseguem expressar o que estão sentindo. Por isso, eu sempre tento validar o sentimento dela, mostrar que eu entendo o que ela está sentindo, criando realmente um espaço seguro, de presença e de conexão.

Dicas para as crianças

Desenho Bluey. Sugestão: episódio 29 da primeira temporada, The Creek (O Riacho, em português).

Sugestão: episódio 29 da primeira temporada, The Creek (O Riacho, em português). Desenho Daniel Tigre.

Livro: E foi assim que eu e a escuridão ficamos amigas.

Livro: A princesinha medrosa.

Jogo: A derrota dos medos.

Filmes: Divertida Mente, Orion e o escuro, Monstros S.A. e Valente.

Dicas para os pais