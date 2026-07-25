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"Meu filho tem medo": psicólogas de Caxias do Sul explicam como as famílias podem lidar com a emoção na infância

Especialistas recomendam validar e acolher os relatos infantis, orientando o enfrentamento gradual para fortalecer autoestima e autonomia dos pequenos

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Alana Fernandes

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