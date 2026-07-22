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Marya Cavalheiro e Karuã Daros apresentam a tour "Linhas do Tempo" nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

No repertório, canções autorais influenciadas por expoentes da MPB

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Augusto Martins

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