Marya Cavalheiro e Karuã Daros apresentam a tour "Linhas do Tempo" nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Marya Cavalheiro e Karuã Daros se apresentam nesta quinta-feira (23), no Teatro do Encontro Marya Cavalheiro e Karuã Daros / Divulgação

Com um repertório autoral sendo movido por duas vozes e violões, a dupla Marya Cavalheiro e Karuã Daros apresenta o show Linhas do Tempo nesta quinta-feira (23), às 20h, no Teatro do Encontro, em Caxias do Sul.

Marya é natural de Caxias e Karuã de Curitiba e, atualmente, eles vivem em Campinas. A cantora conta que eles se conheceram na infância, por conta da relação próxima que as famílias tinham. Mas ela cita que foi a música a grande responsável pelo reencontro deles.

— Em 2022, um trabalho musical meu chegou no Karuã, e a partir disso a gente começou a conversar e iniciou o nosso trabalho juntos como casal, trazendo essas músicas pro mundo — recorda Marya.

O show que será apresentado pelo duo carrega influências da música brasileira como Clube da Esquina, Vitor Ramil e Dori Caymmi. No repertório, canções do EP Margem, lançado em 2025 por Marya Cavalheiro, como Petricor e Margem. Além disso, músicas inéditas e ainda não divulgadas pela dupla farão parte do setlist.

Marya revela também que a dupla havia feito uma turnê parecida com a Linhas do Tempo, no ano passado, mas que, em vez do repertório autoral, na época eles interpretaram clássicos de Milton Nascimento e do Clube da Esquina. Após essa tour, que passou por várias regiões do Brasil, decidiram voltar a estrada com as composições próprias.

— São referências que nos inspiram tanto para compor, quanto para fazer esses arranjos, o estilo, o jeito que a gente toca, nossas músicas têm a ver com a obra desses artistas — salienta Marya.

O trabalho de Marya e Karuã pode ser escutado na plataforma Spotify.

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