Maria do Relento apresenta sucessos dos seus 30 anos de carreira em Caxias do Sul, nesta quarta-feira

Banda liderada pelo vocalista Peppe Joe está em atividade desde 1994 Tuber Mello / Divulgação

Na esteira das celebrações pelo Dia Mundial do Rock, o projeto Circuito Sesc de Música traz a Caxias do Sul, nesta quarta-feira, os porto-alegrenses da Maria do Relento. Conhecido pela irreverência e pela mistura de gêneros que vai do ska ao punk rock, o quarteto sobe ao palco do Teatro do Sesc, às 20h, para apresentar o show comemorativo pelos 30 anos de carreira, completados em 2024.

Mantendo três integrantes originais, o vocalista Peppe Joe, o baixista Kako Kanidia e o baterista Jazzner Messa, a formação atual é completada pelo guitarrista Felipe Chagas, que entrou para a banda em 2022. Sendo um dos personagens a vivenciar as histórias que atravessam três décadas do rock gaúcho, Kako Kanidia tem carinho especial pelos palcos e pelos fãs de Caxias do Sul.

- Antes mesmo de lançarmos nosso primeiro CD, no primeiro ano da banda tivemos a oportunidade de abrir alguns shows do Raimundos, viajando no mesmo ônibus que os caras, e um desses shows foi em Caxias, na Festa da Uva. Era a época das demos e já tinha uma galera ligada na cena independente, que conhecia nossas músicas. A gente não imaginava aquilo, e ali começou uma relação muito especial. Depois tocamos diversas vezes no Vagão, que sempre reunia a galera rocker, e também no Recreio da Juventude, que eu soube que voltou a promover alguns shows de rock, o que é muito legal para manter a cena viva _ destaca o baixista.

Para o show desta quarta-feira, além de agitar com Conhece o Mario, Giramundo, Meio Devagar e Corcel 72, e recordar baladas como Nem Todo Dia é Igual e Náufrago, a banda também irá prestar tributo a algumas de suas inspirações, especialmente no cenário do rock gaúcho. E para isso irá contar com a ajuda de um convidado especial: o guitarrista da Nenhum de Nós, Veco Marques.

- É muito legal para nós quando temos a oportunidade de dividir o palco com alguém que idolatramos, como o Veco, que é um músico fantástico e que faz parte da nossa história. Por ser um show em homenagem ao Dia do Rock, vamos poder prestar um tributo ao rock gaúcho com uma das figuras que ajudou a construir essa história - diz Kanidia.

Capa do livro "Maria do Relento: memórias fragmentadas", de Fabiano Neme e Nino Lee Fabiano Neme e Nino Lee / Divulgação

Quem for ao show também terá a oportunidade de levar para casa o livro que reúne diversas das histórias que a banda viveu ao longo das últimas três décadas, reunidas no recém-lançado "Maria do Relento: memórias fragmentadas", colaboração entre o escritor Fabiano Neme e o vocalista de apoio da formação clássica da banda, Nino Lee.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos no site da entidade, com valores entre R$ 15 (associados) e R$ 40 (público geral).

PROGRAME-SE

O quê: Circuito Sesc de Música com Maria do Relento

Quando: nesta quarta-feira, às 20h

Onde: Teatro do Sesc (Rua Moreira César, 2462, Pio X), em Caxias do Sul

Quanto: R$ 40 (público geral)