Cultura e Lazer

Puro suco do rock gaúcho
Notícia

Maria do Relento apresenta sucessos dos seus 30 anos de carreira em Caxias do Sul, nesta quarta-feira

Banda porto-alegrense é atração no teatro do Sesc, às 10h, dentro do Circuito Sesc de Música

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Andrei Andrade

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