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Luiz Carlos Barreto, morto nesta quarta-feira, projetou a Serra Gaúcha ao mundo ao levar "O Quatrilho" para o cinema

Produtor e cineasta cearense, radicado no Rio de Janeiro, tinha 98 anos. Ele considerava a adaptação da obra de José Clemente Pozenato um "monumento móvel" à colonização italiana na Serra Gaúcha

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Andrei Andrade

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