Lúcia Cristina Portolan Lorandi é a patrona da Feira do Livro de Farroupilha

Lúcia Cristina Portolan Lorandi é coautora do livro "Mulheres Empreendedoras Farroupilhenses". Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

A comunicadora Lúcia Cristina Portolan Lorandi foi anunciada como a patrona da Feira do Livro de Farroupilha. O convite foi feito pelo prefeito Jonas Tomazini e pela secretária Marli Bortolini da Silva nesta quarta-feira (8). O evento será realizado entre os dias 10 e 15 de novembro, na Praça da Emancipação.

Lúcia Cristina é coautora do livro Mulheres Empreendedoras Farroupilhenses, obra que reúne histórias de mulheres que contribuíram para o desenvolvimento de Farroupilha por meio do empreendedorismo.

Filha de Sezínio e Maria Portolan (in memoriam), é casada com Rudimar Lorandi e mãe de Râmi Augusto Portolan Lorandi. É graduada em Comunicação Social – Relações Públicas, com pós-graduação em Comunicação Organizacional e Marketing pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Ao longo de sua carreira, atuou em importantes instituições e projetos do município. Foi presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora da CICS Farroupilha e integrante do Lions Clube Farroupilha Imigrante, além de apoiadora da Liga de Combate ao Câncer.

Desde 1989, coordena o Concurso Rainha da Indústria e Comércio de Farroupilha e esteve à frente de todas as edições do Concurso Rainha da Fenakiwi e do Concurso Soberana de Farroupilha.