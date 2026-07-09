Cultura e Lazer

Homenagem
Notícia

Lúcia Cristina Portolan Lorandi é a patrona da Feira do Livro de Farroupilha

Evento ocorre entre 10 e 15 de novembro, na Praça da Emancipação

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