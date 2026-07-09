Julho é o mês de lançamento dos filmes para a gurizada; veja a programação na Serra

Um dos maiores sucessos da Disney, Moana, ganha uma versão em live-action, que estreia nesta quinta-feira (9) nos cinemas. No elenco, Auli'i Cravalho interpreta a protagonista Moana, enquanto Dwayne Johnson dá vida ao semideus Maui.
O filme acompanha a jornada de Moana, uma jovem que parte pelo oceano para salvar seu povo após um desequilíbrio na natureza ameaçar sua ilha. Durante a aventura, ela busca o semideus Maui para restaurar o coração da deusa Te Fiti.
Moana está em cartaz no Cinépolis San Pelegrino e no GNC Cinemas, em Caxias do Sul, e no Movie Arte, em Bento Gonçalves e Nova Prata.
Confira os filmes em cartaz para a gurizada
"Authentic Games No Império Desconectado"
Após ser levado para um mundo dominado pelo Império Desconectado, Marco Túlio se transforma em Authentic e embarca em uma aventura para resgatar a Família Craft e derrotar o vilão que ameaça seu universo.
- Classificação indicativa: 6 anos
- Veja os horários das sessões neste link Cinépolis San Pelegrino
"Minions & Monstros"
Os Minions embarcam em uma jornada para encontrar criaturas assustadoras para aparecerem em seu filme de monstros.
- Classificação indicativa: 10 anos
- Veja os horários das sessões nos links Cinépolis San Pelegrino, GNC Cinemas e Movie Arte (Bento Gonçalves e Nova Prata). Atenção, o Cine Embaixador tem sessões apenas nas sextas, sábados e domingos.
"Moana"
No live-action de Moana, a jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outro poderoso semideus Maui. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.
- Classificação indicativa: 10 anos
- Veja os horários das sessões nos links: Cinépolis San Pelegrino, GNC Cinemas e Movie Arte (Bento Gonçalves e Nova Prata).
"Toy Story 5"
Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século 21: os dispositivos eletrônicos.
- Classificação indicativa: 6 anos
- Veja os horários das sessões nos links: Cinépolis San Pelegrino, GNC Cinemas e Movie Arte (Bento Gonçalves e Nova Prata).
"SuperGirl"
Enfrentando o trauma da destruição de Krypton, Kara Zor-El faz uma aliança improvável e embarca em uma jornada épica de vingança e justiça pelo cosmos ao lado de um cão superpoderoso e uma jovem alienígena em busca de vingança.
- Classificação indicativa: 14 anos
- Veja os horários das sessões nos links: Cinépolis San Pelegrino, Cine Embaixador (Gramado), GNC Cinemas e Movie Arte (Bento Gonçalves e Nova Prata).