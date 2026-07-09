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Julho é o mês de lançamento dos filmes para a gurizada; veja a programação na Serra

Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gramado e Nova Prata divulgam filmes em cartazes

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Júlia Ribas

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