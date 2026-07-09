Julho é o mês de lançamento dos filmes para a gurizada; veja a programação na Serra

Moana é um dos principais lançamentos de julho. Disney / Divulgação

Um dos maiores sucessos da Disney, Moana, ganha uma versão em live-action, que estreia nesta quinta-feira (9) nos cinemas. No elenco, Auli'i Cravalho interpreta a protagonista Moana, enquanto Dwayne Johnson dá vida ao semideus Maui.

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O filme acompanha a jornada de Moana, uma jovem que parte pelo oceano para salvar seu povo após um desequilíbrio na natureza ameaçar sua ilha. Durante a aventura, ela busca o semideus Maui para restaurar o coração da deusa Te Fiti.

Confira os filmes em cartaz para a gurizada

"Authentic Games No Império Desconectado"

"Authentic Games No Império Desconectado" está em cartaz somente em Caxias do Sul. Reprodução / Divulgação

Após ser levado para um mundo dominado pelo Império Desconectado, Marco Túlio se transforma em Authentic e embarca em uma aventura para resgatar a Família Craft e derrotar o vilão que ameaça seu universo.

Classificação indicativa: 6 anos

6 anos Veja os horários das sessões neste link Cinépolis San Pelegrino

"Minions & Monstros"

"Minions & Monstros" pode ser assistido em Bento, Caxias, Gramado e Nova Prata. Universal Pictures / Divulgação

Os Minions embarcam em uma jornada para encontrar criaturas assustadoras para aparecerem em seu filme de monstros.

"Moana"

A nova aventura de "Moana" pode ser vista em cinemas de Bento, Caxias e Nova Prata. Walt Disney Studios / Divulgação

No live-action de Moana, a jovem parte em uma missão para salvar seu povo. Durante a jornada, Moana conhece o outro poderoso semideus Maui. Juntos, eles navegam pelo oceano em uma viagem incrível.

"Toy Story 5"

A nova sequência de "Toy Story" está em cartaz em Bento, Caxias e Nova Prata. Disney / Divulgação

Buzz, Woody, Jessie e os demais brinquedos tradicionais são desafiados pela nova obsessão das crianças do século 21: os dispositivos eletrônicos.

"SuperGirl"

"SuperGirl" pode ser assistido em Bento, Caxias, Gramado e Nova Prata. Warner Bros / Divulgação