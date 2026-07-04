Cultura e Lazer

Relação poética
Notícia

Inspiração para o tema da 42ª Feira do Livro, Mario Quintana protagonizou histórias pitorescas e divertidas em Caxias do Sul

Os relatos estão nos livros "Ora Bolas - O Humor de Mario Quintana", escrito por Juarez Fonseca e "Sob o Olhar de Dante - Feira do Livro de Caxias do Sul 40 Anos", do escritor Dinarte Albuquerque Filho

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Augusto Martins

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS