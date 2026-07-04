Inspiração para o tema da 42ª Feira do Livro, Mario Quintana protagonizou histórias pitorescas e divertidas em Caxias do Sul

Mario Quintana rodeado de leitores ansiosos por um autógrafo em registro de 1984, durante a primeira Feira do Livro de Caxias. Sílvio Ávila / Agencia RBS

A Praça Dante Alighieri se prepara para receber mais uma edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, nos dias 2 a 18 de outubro. O tema é Praça em Prosa e Verso, que remete à antologia Prosa e Verso, do escritor alegretense Mario Quintana (1906-1994), publicada em 1978.

Mas, o que pouca gente sabe é que o poeta tem boas histórias com a principal cidade da Serra gaúcha. Os relatos dessas aventuras estão nos livros Ora Bolas - O Humor de Mário Quintana, do jornalista e escritor Juarez Fonseca, cuja primeira edição é de 1994, editada pela Artes e Ofícios, e Sob o Olhar de Dante - Feira do Livro de Caxias do Sul 40 Anos, do também jornalista e escritor Dinarte Albuquerque Filho, lançado pela Liddo Editora, em 2025.

Editor do Segundo Caderno do jornal Zero Hora na época, Fonseca se relacionava com pessoas íntimas do círculo de amizades do Quintana.

— Todo dia tinha alguém contando uma coisa dele ou uma piada que ele fez. Não é nada do que ele escreveu, nada disso, entendeu? É tudo oral. Aí eu fiz uma página na Zero Hora com essas historinhas dele — recorda Fonseca.

Jornal de Caxias de 6 de dezembro de 1975 noticiava a realização da primeira Feira do Livro de Caxias com a participação de Mario Quintana lançando o livro "Pé de Pilão". Oficialmente, contudo, a primeira Feira de Caxias é a de 1984, que também teve a presença do poeta natural do Alegrete. Arquivo Histórico de Caxias do Sul / Reprodução

O jornalista seguiu publicando alguns desses causos do poeta na Zero Hora. Até que veio a ideia de transformar todas aquelas histórias em um grande livro sobre o Quintana.

— O jornal chegava na minha casa, eu ficava folheando, e quando vi a página me deu um estalo... Vou ligar para o cara da editora, que era meu amigo. Era uma nova editora, iniciando no mercado — explica Fonseca.

A obra contém 133 causos da vida cotidiana do poeta. Cada relato foi escrito com base em entrevistas feitas pelo jornalista com pessoas que realmente conviveram com Quintana no dia a dia e que conheciam o autor para além do que escrevia no Caderno H do Correio do Povo.

"Ora Bolas - O Humor de Mario Quintana", em edição da coleção L&PM Pocket, lançada em 2006. Ver Descrição / Ver Descrição

Causos do Mario Quintana, por Juarez Fonseca:

Ora Bolas - O Humor de Mario Quintana contém 133 historinhas protagonizadas pelo escritor alegretense. Registradas e adaptadas pelo jornalista Juarez Fonseca — que entrevistou amigos, familiares e conhecidos —, as narrativas eternizam o personagem e prestam uma homenagem ao poeta. Veja a seguir três historinhas que relacionam o poeta a Caxias do Sul:

Atropelado por Chevette com placa de Caxias do Sul

Logo depois do almoço, Mario atravessa a Rua Caldas Júnior para ir à redação do Correio do Povo buscar a correspondência e tomar o habitual cafezinho. Distraído, não vê o Chevette que dá marcha a ré para sair do estacionamento, nem é notado pelo motorista.

Socorrido por dois homens, imediatamente é colocado no carro, que segue rápido para o Hospital de Pronto Socorro. Depois de acender um cigarro, segurando a perna que doía e sem perceber que o automóvel que o levava era o mesmo que o atropelara, Mario pergunta ao preocupado condutor:

— Anotaram o número da placa?

E justifica:

— É para jogar na loto.

A placa era IQ 1002, de Caxias do Sul. Mario imaginava combinar esse número com os da data daquele dia, 6 de maio de 1985. Duas horas depois, entrando na ambulância que o levaria para o Hospital da PUC, acende outro cigarro e determina a Elena:

— Não te esquece de jogar!

As cansativas andanças pela cidade

Mario e a turma de humoristas do livro "QI 14", entre eles Fraga, Edgar Vasques, Santiago e Ernani Ssó, em 1975 foram a Caxias do Sul participar de uma feira do livro. O poeta era o patrono [não oficial]. Como sempre acontece nessas ocasiões, a viagem se transforma em uma correria. Todos querem agradar aos visitantes. Na manhã de sábado eles andaram pra lá e pra cá: redações de jornais, rádios, a tevê, o prefeito…

Depois do almoço, numa galeteria, os anfitriões quiseram mostrar a cidade. Monumento ao Imigrante, Igreja de São Pelegrino, Parque da Festa da Uva, vinícolas etc. Caxias é cheia de subidas e descidas. Lá pelas tantas o carro parou voltado para cima em uma rua íngreme que oferecia uma visão panorâmica. Os jovens humoristas saltaram e ficaram esperando por Mario, sentado no banco de trás, junto com Ernani.

Ernani abriu a porta, saiu, e o poeta, cansado de tanta caminhada, fez a primeira tentativa. O impulso do corpo não foi suficiente, caiu de volta ao banco. Segunda tentativa, resultado idêntico. O carro estava muito inclinado, ele não conseguia vencer a força da gravidade. Ernani voltou para ajudá-lo. Mario justificou:

— Eu só consigo sair com cesariana.

Jornal de Caxias do dia 10 de julho de 1976 noticiava mais uma passagem de Quintana por Caxias, dessa vez para autografar o livro de humor "14Bis". Arquivo Histórico de Caxias do Sul / Reprodução

Lançamento da coletânea de humor "14 Bis"

Em 1976, ao lado de Marco Aurélio, Uberti, Wilmarx, Reinaldo, Renato Pereira, Schröeder, Levitan e outros, ele estava em Caxias do Sul para o lançamento da antologia de humor "14 Bis", o segundo registro do boom de humoristas gaúchos dos anos 70 – o primeiro foi o livro "QI 14", do ano anterior, também lançado pela Editora Garatuja. Mario participava do "14 Bis" como convidado especialíssimo, fechando o livro.

Estão lá frases como “O que tem de bom numa galinha assada é que ela não cacareja”, ou “O pior dos problemas da gente é que ninguém tem nada com isso”, ou ainda a definição de autodidata: “Ignorante por conta própria”.

Naquele dia, um repórter de rádio veio entrevistá-lo e, depois de várias perguntas, ainda quis saber:

— O senhor conhece algum poeta do interior?

Respondeu com uma frase feita:

— Conheço os poetas do meu interior… Tá?

Sempre que queria terminar uma entrevista ou encerrar uma conversa, Mario começava a dizer “tá?

Passagens em Feiras do Livro de Caxias do Sul oficiais e não oficiais

Foto do acervo de Arcângelo Zorzi, o Maneco, quando o poeta Mario Quintana participou da primeira Feira do Livro de Caxias do Sul, realizada em 1984. Ver Descrição / Ver Descrição

Oficialmente, a Feira do Livro de Caxias do Sul foi realizada em 1984 e somente em 1986 o evento literário passou a ter patrono. Contudo, desde 1975 já havia um movimento para fomentar essa ideia na cidade.

Nesse primeiro movimento, em 1975, Quintana veio para Caxias para integrar a programação local. Segundo Beatriz Helena Rech, diretora da Biblioteca Pública Municipal de 1973 a 1996, que acompanhou a fase inicial do evento, essas experiências enriqueceram muito a cidade e também serviram de inspiração para a criação da Feira do Livro de Caxias do Sul.

— Essa vinda do Quintana foi numa troca de experiências que acontecia no início. Ele veio junto com a sobrinha e queria almoçar galeto. Depois do almoço ele foi a um hotel aqui de Caxias para descansar. Ele ficou lá por umas duas horas e depois voltou para a Praça — recorda Beatriz.

Registo de Mario Quintana em sessão de autógrafos na Feira do Livro de Caxias do Sul em 1984. Esta é reconhecida como a primeira edição do evento literário que viria a se tornar o mais importante do interior do Rio Grande do Sul. Sílvio Ávila / Agencia RBS

Um dos livreiros e organizadores desse ensaio de Feira do Livro, em 1975, Arcangelo Zorzi Neto, o Maneco, conta que esse evento, apesar de não ser oficial, foi uma dos mais importantes de sua vida.

— Eu convidei pessoalmente o escritor Mario Quintana para a nossa Feira e ele aceitou e veio para ser o patrono. Foi a Feira mais importante da minha vida, pois além de descobrir que seria pai, o grande escritor Mario Quintana estava sendo patrono da nossa feira. Aquela foi uma das mais importantes da história das Feiras do Livro de Caxias do Sul — afirma Maneco.

Conforme o livro publicado pelo jornalista e escritor, Dinarte Albuquerque Filho, a Feira do Livro de Caxias do Sul foi oficializada em 11 de outubro de 1983, pela Lei no 2.828, com sua primeira edição ocorrendo em 1984, cotando com a presença do poeta Mario Quintana. Liddo Editora / Divulgação

"Fumava que era uma desgraça", conta Maneco

No livro Sob o Olhar de Dante - Feira do Livro de Caxias do Sul 40 anos, lançado em 2025, o escritor e jornalista Dinarte Albuquerque Filho também relembra a edição de 1975:

Em 7 de dezembro de 1975, uma quarta-feira, em uma nova edição, com quatro bancas instaladas diante da Catedral Diocesana da Praça Rui Barbosa (nome dado a Praça Dante Alighieri durante a II Guerra Mundial), teve início aquela que seria, nos anos 2000, a segunda maior Feira do Livro do Estado e também uma das mais longevas.

Em Sob o Olhar de Dante, Maneco conta que Mario Quintana voltou a Caxias na edição seguinte, em 1976, que ocorreu entre 24 de setembro e 10 de outubro.

Mario Quintana gostava muito daqui. Ele largava muita piadinha, gostava de contar piada. Fumava que era uma desgraça, dizia que não largava o cigarro porque era a vida dele.

O poeta ainda voltaria para cidade em outra oportunidade, também em uma Feira do Livro. Desta vez, na primeira edição oficial do evento em 1984. E nessa vinda, encontramos mais uma história curiosa sobre a passagem do autor por Caxias: