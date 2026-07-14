Inscrições para participar da programação do 3º Festival Internacional do Leitor Quindim estão abertas

O palco Zé do Rio visa homenagear José de Oliveira Luiz, poeta e ativista cultural carioca que faleceu em 2022. Vanessa Gomes / Divulgação

O 3º Festival Internacional do Leitor Quindim também será um espaço de valorização da produção literária de Caxias do Sul e região. Com isso, escritores, ilustradores e editoras interessadas em lançar obras e em promoverem sessões de autógrafos durante o evento podem se inscrever para participar da programação até 26 de julho.

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Os agentes culturais também podem enviar propostas de atividades para integrarem as atividades do festival. As ações sugeridas irão ocorrer no palco Zé do Rio.

O espaço visa homenagear José de Oliveira Luiz, poeta e ativista cultural carioca que faleceu em 2022. Zé nasceu no Rio de Janeiro, mas adotou Caxias do Sul para morar e para atuar artisticamente. Inclusive, Zé do Rio recebeu o título de Cidadão Caxiense em 2010.

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