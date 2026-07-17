Cultura e Lazer

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Ícone da música caipira brasileira, Renato Teixeira será atração em Caxias do Sul em agosto

Autor de clássicos como "Romaria" e "Tocando em Frente" irá se apresentar com seu trio no Teatro Murialdo, no dia 20. Show é promovido pelo Sesc Caxias do Sul

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Andrei Andrade

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