Ícone da música caipira brasileira, Renato Teixeira será atração em Caxias do Sul em agosto

Renato Teixeira mantém intensa atividade nos palcos, aos 81 anos Fábio Nunes / Divulgação

O cantor e compositor paulista Renato Teixeira será a atração do Circuito Sesc de Música em Caxias do Sul, no dia 20 de agosto. O cantor e compositor, conhecido por assinar e interpretar alguns dos maiores sucessos da música caipira brasileira, subirá ao palco do Teatro Murialdo, às 20h, para apresentar um espetáculo acústico, que reúne sucessos de mais de quatro décadas de carreira.

Aos 81 anos, o artista trará a Caxias do Sul um repertório formado por canções que atravessaram gerações, como Romaria e Tocando em Frente, esta em parceria com Almir Sater, além de outras composições marcadas por temas ligados à vida no campo, às tradições do interior e aos valores humanos. Teixeira estará acompanhado por Natanael Pereira Marques, na guitarra, e Márcio Luiz Gonçalves, no baixo.