Gramado In Concert abre inscrições para oficinas de formação musical

O projeto oferece oficinas ministrada por renomados músicos brasileiros e internacionais. Rafael Cavalli / Divulgação

Um dos principais festivais de formação musical da América Latina está com inscrições abertas até 21 de agosto para estudantes, professores e músicos de diferentes regiões do Brasil e do exterior. O 13º Gramado In Concert ocorre entre 18 e 21 de janeiro de 2027, em Gramado.

O projeto oferece oficinas ministrada por renomados músicos brasileiros e internacionais. Durante o festival, os participantes terão aulas individuais e coletivos, ensaios, masterclasses, prática de conjunto e apresentações.

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As oficinas que serão oferecidas são de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarinete, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, eufônio, percussão, violão, regência orquestral e regência coral. Além disso, serão ministradas aulas especiais voltadas à formação musical.

Programação aberta ao público

As apresentações abertas ao público iniciam-se no dia 22 de janeiro reunindo professores, alunos, grupos convidados e a Orquestra Sinfônica de Gramado para diversos espaços públicos da cidade para concertos.

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