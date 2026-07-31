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Gramado In Concert abre inscrições para oficinas de formação musical

Durante o festival, os participantes terão aulas individuais e coletivas, ensaios, masterclasses, prática de conjunto e apresentações

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Augusto Martins

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