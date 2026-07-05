Alice, José, Queijito e Pinhãozito exploram os pontos turísticos e a história de São Francisco de Paula

"São Chico é Terra Boa!" foi produzido por meio de uma parceria entre as secretarias de Turismo e Cultura e de Educação. Marcelo Moura / Divulgação

As riquezas turísticas e culturais de São Francisco de Paula ganham vida nas páginas de São Chico é Terra Boa!. Através do olhar dos amigos José e Alice, a publicação de 30 páginas apresenta o município de forma lúdica.

O roteiro da história em quadrinhos foi escrito por Adriana Borella Pessoa e a diagramação e as ilustrações são de Luciano Duarte. Adriana é professora da rede pública estadual há 34 anos e possui quatro livros publicados. Também é sócia fundadora e a atual vice-presidente da Academia Serrana de Letras de São Francisco de Paula. E no ano passado, ela foi patrona da Feira do Livro de São Chico.

Adriana conta que durante uma reunião para discutir a criação do gibi, ficou pensando nas características dos personagens que iriam conduzir a história. Num determinado momento, lembra a professora, a filha do secretário de Turismo e Cultura entrou na sala, desbloqueando sua criatividade.

— Ela estava vestida de bailarina... Aí eu olhei para ela e tive uma ideia. Na hora, eu cheguei na Alice em São Chico. São Chico é o "País das Maravilhas". E daí eu tive essa ideia de colocar um casal de amigos que contariam sobre São Chico — recorda a escritora.

A Alice é descrita por Adriana como sendo uma garota descolada, que mora na sede, é estudiosa, gosta de dança e de ouvir música. José, amigo e colega de Alice, vem do interior e tem uma rotina bem diferente da dela. Em comum eles têm o amor por São Chico.

— Eles se encontram e se divertem passando pela cidade, indo no lago, caminhando na avenida, degustando um lanche saboroso. E eles vão contando essa história. Ao final, daí eles se despedem. Cada um retorna para sua casa e deixam ali registrados todos os seus sonhos — conta.

Duarte conta que o estilo das ilustrações foi baseado nas histórias em quadrinhos que ele lia quando era criança.

— Fiz uma mescla, criando esse estilo cartoon, como é dedicado ao público infantil criamos o Queijito e o Pinhãozito (personagens que representam as festas da cidade). Foram feitos os esboços em papel, logotipados e digitalizados. E a partir daí fui trabalhando na mesa digitalizadora, desenhando e criando as cenas e montando essa obra.

Cultura e educação para fomentar o turismo

O projeto foi idealizado pelo secretário de Turismo e Cultura, Rafael Castello Costa, que aposta no potencial do setor para movimentar a economia local e promover a inclusão social.

— Recentemente nós tombamos o primeiro prédio de São Francisco de Paula, através do inventário patrimonial cultural. E é muito bacana tu abordar isso, para que as crianças cresçam com esse conceito de proteção. Entender que tombamento não é derrubar. Tombar é preservar, é cuidar — avalia o secretário.

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Ao mesmo tempo, por ter sido criado em parceria com a secretaria de Educação, o gibi também serve de suporte didático à grade curricular.

— Tirar esse conhecimento do plano puramente teórico e levar esse conhecimento aos espaços de reflexão crítica, de cidadania ativa, amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e pelas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), valoriza a nossa riquíssima característica regional e local — explica a secretária da Educação, Ana Paula Bennemann.

Ainda dentro do viés educacional, Ana Paula acredita que o gibi ajuda a promover um debate crítico entre turismo sustentável e o turismo de massa.