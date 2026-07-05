Cultura e Lazer

Aventuras pelo município
Notícia

Alice, José, Queijito e Pinhãozito exploram os pontos turísticos e a história de São Francisco de Paula

Com roteiro de Adriana Borella Pessoa e ilustrações de Luciano Duarte, a história em quadrinhos é dirigida aos estudantes das redes municipal e estadual de ensino, com tiragem de 3 mil exemplares

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Augusto Martins

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