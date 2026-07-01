Galera de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, recebe a exposição "Pessoas Que Conheci", de Gustavo Schossler

Uma das 26 pinturas que compõem a mostra Reprodução / Divulgação

Em cartaz a partir deste sábado na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim (Casa da Cultura), em Caxias do Sul, a exposição Pessoas que Conheci, do artista visual porto-alegrense Gustavo Schossler, reúne 26 pinturas e desenhos produzidos ao longo dos últimos cinco anos. A coletânea apresenta retratos de amigos, familiares, modelos e outras pessoas que fizeram parte da trajetória do artista e aceitaram posar para as obras, desenvolvidas a partir da observação direta.

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Detalhe da exposição que inaugura neste sábado Reprodução / Divulgação

Cada um dos trabalhos foi desenvolvido durante sessões presenciais, em que Schossler se utiliza de elementos como luz, pose, composição e atmosfera para transformar o desenho e a pintura em exercícios de observação. Neste processo, amizade, memória e convivência passam a ocupar espaço central nas obras, que registram não apenas a semelhança física dos retratados, mas também aspectos de sua individualidade.

- Mais do que buscar semelhança física, estas obras procuram registrar algo da presença dos retratados, a partir da tentativa de transformar um encontro em pintura. O tempo compartilhado (entre artista e modelo) deixa marcas na imagem final: um gesto, uma postura, uma expressão ou mesmo a atmosfera silenciosa de uma sessão de trabalho - diz Schossler, cuja formação inclui passagens pelo Studio Escalier, na França, onde é professor assistente, e no Grand Central Atelier, nos EUA.





A abertura da exposição, no sábado, será às 10h, com a presença do artista. A visitação segue até o dia 31 de julho, de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 10h às 16h.



