Cultura e Lazer

Na Casa da Cultura
Notícia

Galera de Arte Gerd Bornheim, em Caxias do Sul, recebe a exposição "Pessoas Que Conheci", de Gustavo Schossler

Artista visual porto-alegrense apresenta série de pinturas e desenhos desenvolvido a partir da observação direta dos modelos escolhidos. Aberta será neste sábado, às 10h 

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Andrei Andrade

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