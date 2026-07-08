Cultura e Lazer

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Notícia

Flautista caxiense Nathália Boeira apresenta recital nesta quinta-feira, no Teatro Pedro Parenti

Musicista radicada na Califórnia, onde dá continuidade à sua formação acadêmica, irá apresentar repertório clássico francês e composições de autores contemporâneos

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