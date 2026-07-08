Flautista caxiense Nathália Boeira apresenta recital nesta quinta-feira, no Teatro Pedro Parenti

Nathália partiu em 2023 rumo aos EUA, com bolsa para continuar seus estudos na Califórnia, e atualmente se prepara para iniciar mestrado Bruno Todeschini / Agencia RBS

A flautista caxiense Nathália Boeira retorna à cidade para apresentar um recital de flauta e piano nesta quinta-feira (9), às 19h30min, no Teatro Municipal Pedro Parenti. Radicada desde 2023 na Califórnia, a musicista preparou um programa que reúne obras do repertório clássico francês e composições de autores contemporâneos, evidenciando diferentes momentos da música para flauta transversal. Os ingressos custam R$ 30, disponíveis na bilheteria da Casa da Cultura.

Nathália iniciou sua formação musical em Caxias do Sul, em 2009, por meio do Projeto Mais Música, tendo como primeiro professor o flautista Luiz Carlos Zeni Jr. Depois, graduou-se em Flauta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), integrou a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul entre 2016 e 2023 e participou de festivais, concertos e masterclasses com músicos de reconhecimento internacional.

Nos últimos anos, a flautista consolidou sua carreira nos EUA, onde atua como professora e regente em instituições de ensino musical. Em 2025, recebeu o prêmio de Intérprete do Ano da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade La Sierra. Em breve, iniciará o mestrado em Performance de Flauta na California State University, Fullerton.